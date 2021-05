Hace 42 años, la izquierda le ofreció a Luis Bedoya Reyes la presidencia de la Constituyente; él quería más; lo mejor para el Perú y por eso renunció al poder. Sabía que, con la izquierda, el PPC, en lo económico, no tenía, tiene ni tendrá nada en común. Ellos plantean darle el poder a un Estado mal ejecutor, mal administrador, de espaldas al mercado, que solo reparte mal lo que hay y cuando se acaba todo lo que hay toman a cambio tu libertad y tu propiedad. A eso le llaman justicia.

Con su renuncia, Bedoya Reyes logró que se incorpore la Economía Social de Mercado en la Constitución de 1979, que luego pasó a la de 1993, lo que explica nuestra participación en el CCD.

Ninguno de los candidatos en esta elección pensó en hacer un sacrifico similar, por eso dos minorías se disputan la presidencia. Toca decidir y lo haremos respaldando la Economía Social de Mercado, que en el Perú ha permitido logros económicos, aunque ha dejado de lado al peruano en lo social. La pandemia me libera, con dolor, de mayor explicación. Eso NO es lo que representamos, es hora de corregir. El Estado debe ser chico pero eficiente, tanto como sea necesario; sin embargo, no hay institucionalidad, existe corrupción e impunidad, permitiendo monopolios y un largo etc. ¿Quién es responsable? Ese poder que pretende copar gremios y comprar algunos medios, infiltrándose en parte de la política y la justicia. ¿Por qué? Por dinero y porque los hemos dejado y a eso hay que ponerle freno SIN MIEDO. Estoy completamente segura que el lápiz no lo hará, no tiene punta y económicamente significa un grave retroceso.

Cerrón es parte del problema, los pobres son su negocio, es un corrupto. Tenemos el ejemplo de Junín, recuerden el puente Comuneros. Lo investigué, está escrito en el informe Belaunde Lossio, junto con las denuncias de Nadine, Antalsis, el lavado de activos, la evasión tributaria, el abuso de poder, el amedrentamiento y la mentira.

Castillo (más allá de todo lo que se dice) NO tuvo el coraje de debatir en un lugar neutral con Keiko, que lo enfrentó SIN MIEDO y esa es ahora su fortaleza. Él arriesgó a “su pueblo” a morir de COVID al convocarlos a una plaza pública sin importarle mujeres, niños, ancianos. Como tampoco le importaron en la huelga magisterial los niños que dejaron de estudiar y los maestros que sin meritocracia vieron frustradas sus expectativas; persiguió a la maestra Martens, quien entre otras cosas estuvo a cargo de los colegios de alto rendimiento antes de ser la ministra que continuaría con la reforma educativa; la insultó y pretendió asustarla como lo hacen los cobardes, misóginos y machistas. Se equivocó también esa vez.

Las mujeres YA NO TENEMOS MIEDO, NO NOS CALLAMOS ¿o no sabe el candidato que somos iguales y tenemos los mismos derechos? Hay que ir a votar el 6 de junio SIN MIEDO, no es un voto de confianza, es un compromiso de vigilancia ciudadana. La tarea tendremos que hacerla todos, porque tenemos el poder de escribir nuestra historia… esa es mi esperanza.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Yaranga: Comités de autodefensas del Vraem rechazan a Pedro Castillo