Un buen policía trabaja por la defensa del orden interno y la ley. La manera de honrarlo cuando lo matan en ese esfuerzo es respetando el Estado de derecho por el que dio su vida.

La libertad de un hombre que asesinó policías y se levantó contra la democracia puede ser legal, pero eso no hace menos reprochables sus actos. Él violó la ley, nosotros la defendemos, aunque esta vez lo favorezca.

Cada día pasan cosas más difíciles de dimensionar en nuestro país, y tenemos la tentación de culpar a este gobierno incapaz y poco transparente de todo; es bueno distinguir lo que es su responsabilidad de lo que no. La poca institucionalidad que nos queda hay que defenderla juntos.

19 Consejos de Ministros descentralizados de octubre a julio, cerca de 300 promesas que crean expectativas en una población cansada de privilegios, corrupción, mentiras y la vieja receta de bonos, que se acabarán cuando se acaben los ahorros que tenemos como país, conseguidos como se consiguen ahorros en cualquiera de nuestros hogares; mucho trabajo, más ingresos, sacrificios, privaciones, planificación y buenas elecciones para el gasto.

Ahora tenemos una suerte de haragán en casa que encontró la despensa llena y se la come toda, incapaz de producir un solo ingreso. En los Consejos de Ministros descentralizados, la palabra que más se repite es ‘inversión’ y, sin embargo, la proyección de la inversión privada es 0, gastarse los ahorros del Estado en bonos es popular pero irresponsable y no se sostiene en el tiempo.

Si no se genera trabajo, no importa lo bien que suenen (por populistas), las nuevas normas en lo laboral se venden como una garantía de derechos para trabajadores que lamentablemente no tendrán trabajo, y ese 85% de informalidad seguirá creciendo.

Sin seguridad jurídica y con medidas populistas y corrupción en el gasto, lo que toca es exigir al Congreso que deje de cuidar intereses subalternos y pequeñas mezquindades y trabajen en una salida democrática. La Fiscalía y el Poder Judicial se encargarán de lo demás.

Este gobierno nos sorprende cada día, con blindajes y corrupción, y la indignación nos hace perder de vista temas relevantes que condicionan nuestro futuro y que podríamos difundir y explicar sin esa ira que anula la razón. Es más fácil afilar los dedos con un Twitter anónimo y cobarde o desinformado para sentirse un actor político. Desde mi perspectiva, eso no sirve para construir la sociedad respetuosa, tolerante, pensante y de ciudadanos responsables que necesitamos.