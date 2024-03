[OPINIÓN] Marisol Pérez Tello: “Mensaje a ‘Los Chicos’”.

Lo natural es que los hijos entierren a sus padres; si lo entienden, nos dejarán vivir tranquilos y morir en paz. Así terminó la pelea por los helados y la diabetes con mi mamá.

Chelita tiene 86 años, 8 embarazos, 2 hijas vivas, tres hijos en el cementerio muy pequeñitos, tres pérdidas, 7 neumonías y varias otras cosas que cuenta, le gustaba “la timba”, baila mambo y le encanta la Dra. Polo, es viuda hace varios años y está esperando reunirse con el amor de su vida, pero ahorita no… dice.

Es contadora, trabajadora como ella sola, fuerte, risueña y mandona. Ahora estamos enfrentando juntos un cáncer complicado, que a ella no le importa mucho.

No estamos preparados para dejar ir a quienes amamos y peleamos contra lo inevitable de formas distintas, con muchas lágrimas, broncas por restringir alimentos (helados, papitas, chocolate), controlando pastilleros de distintos tamaños y colores, huyendo…

En una de esas batallas, como siempre ella gana, me pidió que le prometiera que les diría a “los chicos” que los dejemos vivir en paz; se refería a “los chicos” de mi edad (cincuentones), aquellos que estamos transitando por el cuidado y despedida de nuestros padres.

Así que cumplo con hacer lo que ella me pide, segura de que leerá la columna y la recortará y guardará, como solo hacen los padres. Diles a “los chicos” que no nos quiten resistencia con peleítas inútiles; recuerda que sigo siendo tu mamá y no me corrijas; déjame vivir y tomar decisiones sobre mi vida y sírveme un heladito.

Últimamente “los chicos” de mi edad nos encontramos en los velorios de los padres de amigos queridos. Siempre hay uno que dice que en medio de todo ya está descansando y así cada uno empieza a liberarse y va compartiendo su propia circunstancia. El papá enfermo, la mamá muy malita, las dificultades económicas, lo caro de las medicinas, lo difícil que es conciliar el trabajo con visitarlos, la poca paciencia para escuchar historias que ya conocemos una y otra vez, a veces un trato duro fruto del cansancio, de pensar lo que viene, tristeza mal administrada y frustración por verlos irse.

Es muy difícil el ciclo de la vida, pero mi mamá tiene razón; lo natural es que enterremos a nuestros padres, así que a disfrutarlos, que se olviden de algunas cosas, que repitan otras, que duerman, que sigan odiando el celular y que estemos todo el día “con el aparato”.

Espero que te sirva, que te sea útil, me ha dicho que no será más fácil, pero quizá pueda hacer la vida más fácil para ellos.