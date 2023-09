La investigación a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que inició el Congreso, es un despropósito y confío que será la última evidencia de su mediocridad que estemos dispuestos a soportar.¿Qué están haciendo? Una investigación sumaria, con denuncias sin sustento, sin plazo razonable y con el objetivo anunciado de acabar con la JNJ. A través de eso, proteger a la fiscal de Nación como excusa y cargarse el sistema electoral como finalidad última; de paso, amedrentar a los buenos jueces y fiscales, y ganarse el afecto y favores de los delincuentes infiltrados en la administración de justicia.Recordemos que las investigaciones a la fiscal son para determinar si hay o no arbitrariedad en los cambios que ha efectuado, desarticulando equipos, como el del caso Cabitos, con investigaciones de varios años en curso, la Fiscalía contra la Trata y las de Crimen Organizado, además de la que investigaba a su hermana y el plagio de su tesis. Nada que alguien honesto no pueda y quiera explicar.¿Cómo lo están haciendo? Con las facultades que tienen para investigar, pero arbitrariamente, destrozando la ley y las garantías del debido proceso, aprovechando su mayoría lograda con la componenda y el mutuo blindaje de violadores, ‘mochasueldos’, plagiadores, investigados por violencia familiar y delitos varios que tan bien representa el presidente del Congreso actual.¿Por qué lo están haciendo? Porque, ahora que suman los votos, hacen y harán cualquier cosa para mantener y aumentar su poder. Eso evidencian sus votos y conducta, y la foto que mejor los retrata es su silencio y, en los casos más cínicos, la defensa cerrada frente a las denuncias a su presidente.¿Para qué lo hacen? Para controlar el único poder que aún no controlan, que es el Poder Judicial, y con eso evitar que mejoremos la justicia en el Perú. Si son capaces de admitir 14 mil profesores que no pasaron un examen, es evidente que ni la meritocracia ni la calidad les importan. Con esto se quedan los peores y se expulsa a los honestos.Pero también controlarán el sistema electoral, contra el que este Congreso ha venido ejecutando acciones con la intención de no respetar los plazos para los que fueron nombrados y manejar las siguientes elecciones.Defender la autonomía de la Junta Nacional de Justicia y las investigaciones y procesos claros, transparentes y con plazos razonables no es defender a personas, ni izquierdas o derechas; es defender la seguridad jurídica, el Estado de derecho, la democracia y la justicia.