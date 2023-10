En el Rímac están enfrentando los problemas de inseguridad desde las causas.

Solo hace falta levantar los ojos y mirar los cerros que ocultan, en esos colores, las dificultades que un niño enfrenta. Los problemas de anemia y desnutrición que sufre la mitad de los niños y que condicionan el resto de su vida, sumados a necesidades básicas, agua, desagüe, un colegio en condiciones, un espacio donde divertirse, sin drogas, sin inseguridad, sin violencia.

La municipalidad ha organizado campeonatos interbarrios para identificar a los niños que han encontrado en la pelota una salida. Ya han viajado fuera del país, el último grupo a Ecuador, niños de 11 y 12 años. Entre ellos, más de ocho no podían salir porque su papá o mamá, o ambos, están privados de libertad.

Los niños no tienen nada que ver con eso, no pidieron esa situación. Aman a sus padres y no los juzgan, como debe ser, y en el fondo de su corazón piensan que son inocentes, y ojalá lo sean.

Finalmente, estos niños se subieron a un bus y cruzaron la frontera para representar al Rímac y al Perú. Ahora se preparan, soñando… que es también su derecho.

Jesús es uno de los niños que viajaron con el permiso de su mamá y de su papá, con una carta a mano escrita desde el penal, mientras autorizaban a su hijo a cambiar su historia. Siente el respaldo de su comunidad, que lo aplaudió al irse y al regresar. Camina con sus zapatillas, su pelota y sus amigos, y a jugar… que también es su derecho.

6 de cada 10 encarcelados no terminaron el colegio. 5 de cada 10 vivieron en hogares con violencia familiar o en barrios con pandillas. Los padres de estos niños han decidido proteger a su comunidad de ellos mismos. Quizás por eso el Rímac, que no ha sido declarado en emergencia, está incluso mejor que muchos de los distritos que sí lo han hecho.

Las necesidades de pistas, veredas, luz, y demás, son las mismas, pero hay una diferencia: la claridad de que si se apuesta por esos niños, el Rímac cambia.

Esa es la forma correcta. No la represión, no el populismo penal, no el miedo.

La mano abierta y la mano cerrada.

La mano abierta que da oportunidades, la mano cerrada que fija las reglas con firmeza y hace que se cumplan para todos.

Gracias, Jesús, por esa sonrisa, esos sueños, esa mirada en el futuro en la que tu pasado no te condiciona.

Estoy segura de que harás que todos estemos orgullosos de ti, como ahora tu papá y tu mamá, desde donde están, en el silencio de su soledad, soñando con volver a abrazarte.