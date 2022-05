Venezuela no es Cuba, Chile no es Bolivia, el Perú no es Venezuela, Colombia no es todas las anteriores y, sin embargo, se aplicó en todos los casos una receta similar.

Hagamos la diferencia o repetiremos la misma historia. Mismos errores, mismas consecuencias.

Partidos políticos y, con excepciones, una clase política incapaz de dar la talla, persiguiéndose la cola, ahogada en la coyuntura, enfrentada por migajas de poder. Desprestigiándose cada vez más. Son las excepciones las que deben hacer la diferencia. Distínganse con claridad.

Tenemos discursos populistas, ruptura gradual y sostenida de la institucionalidad y uso irracional del hartazgo por el sentimiento de abuso e injusticia. También hay una estigmatización del inversionista, del empresario o del comerciante, asimilados a una élite protegida y privilegiada, sin reconocer la apuesta que hacen por el Perú en medio de su fragilidad. Ese esfuerzo y riesgo de quienes son la fuente de trabajo más importante del país, necesita reglas claras y estables.

Por supuesto, ante la falta de estabilidad, faltan oportunidades, sobre todo para los más jóvenes. Irse se presenta como una alternativa, acompañada de permanente incertidumbre y frustración.

Esto tiene que parar.

En junio termina el plazo para inscribir candidaturas para las elecciones municipales y regionales de octubre. Será una nueva distribución del poder, hasta entonces los partidos y candidatos buscarán respaldo ciudadano. Votos. Así que este es el momento.

Hasta que en el Congreso existan los acuerdos para vacar o adelantar elecciones, deberíamos estar trabajando consensos mínimos y evitar que la ambición bloquee cualquier posibilidad de salida. Las pequeñas o grandes mezquindades en el momento de la definición es lo que puso a Venezuela, Chile y ahora a Colombia en esta situación. Nuestros 18 candidatos a la presidencia no fueron diferentes.

No regales tu voto, vamos a exigir a los candidatos una posición sobre lo que está pasando en el país, la situación es tan delicada que no existe la posibilidad de compartimentos estancos. No es casualidad que Perú Libre lleve candidatos que antes azuzaron paros y marchas en zonas de canon, es una oportunidad que Acuña postule a La Libertad, si esta tierra le exige que sus votos se alineen y se vaya este gobierno que usa cada ocasión para enfrentarnos.

Estamos entrando a un segundo momento, una ventana de oportunidad que se abre por las aspiraciones de los candidatos y la presión interna en los partidos, que podemos empujar porque necesitan nuestro voto. Empieza la campaña. Es el momento del elector.

