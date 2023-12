[OPINIÓN] Marisol Pérez Tello: “Cuidar empresas, asegura empleo”.

El Perú es nuestra casa. Está bien ubicada, entró dinero, pero se usó mal, se robaron una parte, abandonamos a los niños, abuelitos, enfermos, ignoramos a los más alejados y los problemas generados al sacar los recursos.

La casa se cae en una crisis tras otra. Quienes la dirigen no están en capacidad, no los respetamos, no creemos en ellos, no nos representan. Han perdido legitimidad, terminan con la institucionalidad.

Cada uno ve cómo sobrevivir o irse. No atendemos a los niños, la mitad tiene anemia, la tercera parte de los habitantes es pobre, salen por comida o a robar, aumenta el miedo, la desconfianza, la inseguridad.

Es nuestra casa. ¿Qué hacemos?

Tiene que entrar plata. Si no entra plata, no se puede arreglar nada, no compras gas, no pagas luz, colegio, medicinas, agua, no comes.

¿Cómo entra plata?

Trabajando, no hay otra salida; hay que trabajar y trabajar mucho.

¿Cómo y dónde trabajamos?

Hay que buscar empleo y hacer empresa.

¿Cómo hacemos eso, sin reglas claras?

Existen empresas, vamos a cuidarlas, trabajamos con y para ellas, hasta ahorrar y poner un negocio.

¿Cómo garantizamos reglas claras?

No podemos. Es lo que tienen que hacer el gobierno y el legislativo, reglas claras, que las empresas que están en la casa no se vayan y se sostenga el poco trabajo que tenemos.

Un ejemplo de lo que el gobierno no debe hacer es el corredor minero. Cambió de un dueño a otro, hoy MMG las Bambas, tenían que hacer un ducto para trasladar minerales, se hicieron cambios y se trasladan en camiones. La gente reclamó por contaminación y el uso de sus tierras. Los reclamos son confusos, las paralizaciones cuestan vidas y mucha plata al Perú.

Se resolvió en 2021, un acuerdo con la empresa y las comunidades para que sean proveedoras de servicios, comprarían camiones y demás cosas necesarias con la plata de la venta de sus tierras al Estado, documentos firmados, foto, y ahora el Ministerio de Transportes retrocede, ya no compra, se asustó por fallas de información e interpretación de Contraloría, entra la Cámara de Comercio de Cuzco, que entiende las consecuencias, piden ser escuchados pero el MTC manda funcionarios que no deciden y viene otra paralización.

Ese es el mensaje que no se necesita, no se cumplen compromisos. La palabra no vale nada, vuelve el desorden y solo entonces escuchan.

Nadie espera que arreglen la casa, pero dejen de complicar las cosas. Reglas claras, cumplir los compromisos. No es tan difícil.