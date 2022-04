Esta semana se anunciaron las listas de quienes serían los pre-candidatos para las elecciones metropolitanas y no hay sorpresas en relación a la pobre oferta electoral que se venía venir. Serían catorce los partidos que inscribieron listas para competir por el sillón municipal pero antes de hablar sobre la oferta electoral disponible, miraremos quiénes faltan.

Son dos ausencias las que se hacen notar. Una de ellas es la de Fuerza Popular, que en palabras de su lideresa, busca promover la unidad de la oposición. Otro partido que decide no ir a la fiesta electoral es Acción Popular. Este caso es quizá el más insólito. Resulta impresionante ver el declive de un partido histórico a pesar del triunfo que tuvo en las elecciones pasadas y que lo llevó a la alcaldía metropolitana.

Además, esto generó que por arrastre varios municipios distritales de Lima sean encabezados por alcaldes también de las filas de Acción Popular. Parece que la acción popular no solo llega tarde sino que se ha quedado sin energía del pueblo y al partido poco parece importarle. Una prueba de esto es el cuestionamiento que el actual alcalde de Magdalena, Carlo Magno Chacón, realiza a su propio partido indicando que le hubiese gustado que Acción Popular no presentara candidatura a Lima para fortalecer un bloque de centro cosa que no fue así. Demanda también al Comité Nacional Electoral explicaciones. El periodista Martín Hidalgo demuestra que la ausencia de Acción Popular no es solo a la candidatura a Lima sino también a otros 17 distritos en Lima.

Por su parte, aquellos que sí van a competir no solo son hombres casi en su totalidad sino que también, en su mayoría, tienen hambre de poder pues van ya varias veces tentando para hacérselas de la voluntad popular y ocupar un cargo, cualquier cargo. Este es en particular el caso de Rafael López de Aliaga, George Forsyth y Daniel Urresti. Solo una mujer se cuela.

Vemos también cómo varios alcaldes distritales quieren dar el salto como Luis Molina y Álvaro Paz de la Barra, además de ex congresistas y políticos de vieja guardia. Son pocos los aspirantes a dirigir la capital que han manifestado un trabajo consistente en hacer, de verdad, esfuerzos por hacer de nuestra ciudad un mejor lugar para vivir.

Y así, de este ralo y poco consistente menú tocará elegir al siguiente alcalde o alcaldesa de la capital.

