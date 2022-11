Hoy todos los ojos están puestos en los países musulmanes y no es solo porque en uno de ellos se celebra la Copa del Mundo sino porque Egipto ha sido la sede de la COP 27. La COP es la importante conferencia de Naciones Unidas en la que se discute sobre las amenazas del cambio climático y en donde los Estados plantean soluciones para mitigar las graves consecuencias que este traería a nuestro planeta y a las especies que lo habitamos.

Entre las metas no alcanzadas durante la COP27 se encuentra el fracaso a promover más restricciones al uso de combustibles fósiles así como a presionar por más medidas para lograr que el aumento de temperatura alcance solo 1.5 grados. Se logró aprobar un Fondo de Pérdidas y Daños para aliviar los efectos de la crisis en los países más vulnerables y que generan menos emisiones como es el caso de nuestro país. El Perú tuvo un importante rol al exigir más recursos económicos para poder adaptarse al cambio climático.

Sin embargo, los acuerdos logrados no solo no son suficientes sino que la alarma sobre la crisis climática que vivimos aumenta tanto como disminuye el interés de la gente. No es sorpresa que las pantallas pasan a cubrir ahora los incidentes futbolísticos antes que los riesgos a nuestra sobrevivencia. De hecho, según nuestra última encuesta Lima Cómo Vamos, solo el 8% de limeños y chalacos considera al cambio climático como uno de los principales problemas ambientales.

La poca educación ambiental podría ser una de las causas por las cuales no hay tanta conciencia sobre los riesgos inminentes a nuestra subsistencia, casi un 25% de la población considera esto uno de los problemas ambientales más graves. A pesar de que casi todos los gobiernos locales de Lima y Callao cuentan con su Programa Municipal EDUCCA (por las siglas de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental), aún queda pendiente mucho por sensibilizar. La buena noticia es que Lima Metropolitana ha aprobado el Plan Local de Cambio Climático 2021-2023, tarea que aún tiene pendiente la provincia del Callao.

¿Podrán nuestras nuevas autoridades dirigir y gestionar medidas apropiadas para adaptar nuestras ciudades al cambio climático? Lamentablemente, es poco lo que han prometido en campaña al respecto y, menos aún, lo que han declarado luego de ser electos. Si no hay acciones concretas, poco es lo que podremos hacer, el tiempo corre y el planeta se caliente. Tic Toc.