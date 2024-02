Estamos empezando el año y algo que no me imaginé que se repitiera tantas veces en los clientes es escuchar la frase “no hay presupuesto para marketing”. ¿Cómo? Se inaugura un gran centro comercial, se lanza un producto, se invierte en generar ampliaciones o nuevos desarrollos y cuando nos encontramos con la importancia que es comunicar y buscar conseguir las preferencias de los clientes, así como su fidelidad dentro te dicen: “tenemos planes de inversión este año, y ya no nos alcanza para marketing”.

Hace años tuve un cliente a quien asesoramos en un estudio de mercado en el que quería conocer los motivos por lo que la gente compraba, cómo lo hacía, por qué compraba y demás. Hicimos un estudio, primero cualitativo, para descubrir las emociones, sentimientos y demás consideraciones, posteriormente uno cuantitativo para corroborar los hallazgos encontrados, pero sobre todo para recoger de esa foto la estrategia a recomendar. Los hallazgos fueron muy interesantes y estaba muy claro que la empresa debía cambiar y abocarse a un mayor conocimiento en el punto de venta de su cliente, mejorar el ecommerce, la atención, la comunicación en redes sociales, la segmentación por tienda, pero sobre todo dar información para cambiar el chip de la manera como compra, entre otras acciones.

Después de la presentación, hubo felicitaciones sobre los hallazgos y la profundidad del análisis. Al final la conclusión fue: “Nos has abierto los ojos, hay mucho por hacer, pero no tenemos presupuesto para marketing porque tenemos como meta abrir más tiendas y las inversiones están distribuidas en otros rubros”.

¡¿What?! Es casi como gastar en la mejor clínica, con el mejor médico, con los controles mensuales para que mi esposa tenga el mejor parto, tengo ya comprada la cuna, coche, y hasta juegos para que se divierta en el jardín cuando crezca y una vez que nace diga: “La verdad que no tengo presupuesto para darle de comer al bebé”.

Aunque parezca mentira, esto está pasando. Las empresas no están viendo al marketing como debe ser. Estamos en una crisis del marketing puro, no del mal llamado marketing digital que no es otra cosa que otra forma de comunicar más inmediata y que está generando muchos problemas en la atención y fidelización. La comunicación digital es un medio más, pero no el más importante como se está empezando a creer.

No hay presupuesto es no construir la marca y todo lo que implica, no pensar en que ese producto o servicio debe crecer fuerte y sano, debe generar clientes fieles, porque los infieles son poco rentables. En fin, no tener presupuesto para marketing es dejar de alimentar a la criatura y ya sabemos cuál sería el resultado final.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.