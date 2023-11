Nos encontramos a menos de dos meses de cerrar 2023 y realmente hemos tenido un año difícil con poco o ningún crecimiento. Muchas empresas han decrecido de manera considerable. Se habla de que vamos a decrecer este año y que el próximo podríamos crecer entre 2% y 3%, con lo cual prácticamente seguiríamos estancados. Se habla de una recuperación recién por 2026, esperemos que no sea así.

Se han planteado desde el lado empresarial una serie de iniciativas para reactivar la macroeconomía y generar una mayor expectativa sobre el futuro en los años venideros. El Gobierno ha lanzado una serie de medidas denominada “Plan Unidos”, se habla de que la solución a corto plazo es destrabar los proyectos mineros, entre muchas cosas.

Nos encontramos también a puertas de CADE 2023, con el lema de este año “Volver a creer, volver a crecer”, pero la pregunta que nos debemos hacer es: ¿En quién debemos creer? ¿Somos acaso clase trabajadora y empresarios que están pensando en el bien común? O más bien “cada uno baila con su pañuelo” y si las cosas no van bien, mejor apago las luces, para que nadie pueda disfrutar de lo que dejé y se friegue el resto como lamentablemente presenciamos en el partido que definía al campeón nacional de futbol. ¿Esa actitud egoísta y sin valores es lo que reina en el país? Quiero pensar que no, para volver a creer.

Un amigo decía: “Marineros somos y en el mar andamos” y parece que este refrán está más vigente que nunca, porque cada marinero que está en la embarcación se preocupa por la parte del barco en donde está, y si hay en el extremo de esta un agujero que esté llenando de agua una parte, pero aún no se nota en toda la embarcación, los otros marineros no se inmutan por ayudarlo porque en su lado su piso está seco y no hay filtración. Lo que no nos damos cuenta es que todos estamos en ese barco y tarde o temprano se extenderá el agua y se hundirá.

Volver a creer es abstracto, lo que debemos es creer en el bien común, en el pago justo, en los plazos de pagos razonables, en las empresas con propósito y cuidado del medioambiente, entre otras.

Volver a creer en las autoridades que están en el Estado para servir y no servirse de él, volver a creer en un Gobierno, empresario y sociedad que quiera a su país tanto como cuando canta a todo pulmón Contigo Perú en un partido y se grita, unida la costa la sierra y la selva, canción que emociona, pero que en realidad no practicamos.

Marinero somos y en el mar andamos, pero para volver a crecer, todos, empresarios, Gobierno, entidades gubernamentales y sociedad, debemos con nuestros actos dar la confianza necesaria para volver a creer.

