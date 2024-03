Estamos en una época de cambio constante. No terminamos de aprender algo y aparece otra tecnología que lo modifica todo.

El mundo se ha vuelto vertiginoso, con miles de opciones y lo que ayer era exitoso, hoy está en crisis. Lo que hoy es exitoso, mañana estará pasado de moda. Cambió la manera que compramos, con el crecimiento del e-commerce, y aparecieron los algoritmos que van perfilando al consumidor. Ya no sabemos qué comprar a la hora de tomar una decisión, porque hay muchas posibilidades, y mientras más dinero está comprometido, hay más opciones. Miremos nomás la cantidad de películas y series que hay en streaming con tantos operadores y suscripciones. Hoy el hogar promedio de nivel A tiene aproximadamente de dos a tres suscripciones, siendo Netflix el más fuerte. Esta nueva modalidad en el que el sistema va aprendiendo de tus preferencias, y seguramente empezará a pedirte opinión, está creciendo significativamente, dejando atrás la televisión por Cable, de señal abierta y hasta el cine.

En la vida empresarial, los que no cambiaron murieron. Y cambiar no significa descontinuar una industria, sino ir al ritmo de las tendencias y adaptarse a ellas, es utilizar la tecnología para seguir avanzando.

Miremos el caso de la televisión. Es muy sabido que todos los medios de comunicación viven por los anunciantes, en caso de esta industria, si no tiene anunciantes muere porque la señal es gratuita. Esta industria tiene que ser segmentada y microsegmentada. El famoso rating no tiene el poder de la segmentación ni mucho menos de la microsegmentación. Los medios digitales cuentan con una interacción bidireccional, mientras que la unidireccional es propia de la TV. Se debe reformular esta industria, que desde su creación se convirtió en el medio de comunicación principal, pero que hoy ha pasado a ser secundario. La masificación del Internet, que en un futuro tendrá la condición de servicio básico, ha generado que el cliente de estratos AB, con mayor capacidad de consumo, se vuelque al streaming. ¿Qué pasará cuando estos servicios de paga crezcan a los segmentos más populares? El contenido de la televisión peruana, que busca la masividad, ha ahuyentado a la audiencia que quiere paz y no consumir violencia ni terror.

La prensa escrita, por su parte, si no se reformula, también puede desaparecer. La radio, que hasta ayer te acompañaba, ya dejó de tener ese estímulo, pues si uno quiere escuchar sus canciones preferidas tiene ahora el Spotify y otros aplicativos musicales.

El cambio continuará y dentro de poco tiempo, las personas tendrán lentes capaces de hacer de todo, ver televisión, revisar diarios, poner música y hacer lo que una computadora física podía, solo imaginando y tocando la imagen que dan los lentes, muy al estilo de Tony Stark (Iron Man). Esto ya lo lanzó Apple a precios aún caros, pero pronto, como todo, los costos serán accesibles.

