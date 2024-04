Hace poco se presentó en Perú el cantante español Raphael con una de sus canciones que dice “más dicha, que dolor hay en el mundo”, “hay mucho más azul que nubes negras” y “digan lo que digan, digan lo que digan, los demás”.

Esta letra sirve como un mensaje de esperanza y fe en el futuro. Habría que preguntarse si se hubiera compuesto el día de hoy en el Perú, diría lo mismo. Es posible que NO. Basta con prender la TV, radio, revisar la prensa o redes sociales y nos encontraremos con noticias negativas, desesperanzadoras, políticos en medio de escándalos, corrupción, robos, sicariato, entre otros.

Hoy, de acuerdo a los estudios de Ipsos, el 75% de la población tiene la sensación de que el Perú está retrocediendo. Este porcentaje es el mayor de los últimos 30 años. Estamos peor, en lo que es percepción, que en la época de la hiperinflación, el terrorismo y el ‘fujishock’.

Hoy nos encontramos ante los mayores avances tecnológicos que ha tenido la humanidad, tenemos al alcance toda la información que queremos, estamos comunicados al instante, podemos elegir millones de opciones de cualquier producto, pero todo ese avance ha generado un crecimiento de la depresión, infelicidad, estrés, ansiedad, angustia, entre otros males psicológicos y psiquiátricos. Vivimos en un país convulsionado para la inseguridad ciudadana, con mucho potencial pero con pésima conducción.

¿Qué pasa con la percepción de lo que difunden los medios de comunicación y las redes sociales, que digan lo que digan, estamos mal? Tenemos que sentirnos orgullosos porque nos convertiremos en el hub de América con el megapuerto de Chancay, por la modernización del aeropuerto Jorge Chávez, el auge de exportación de frutas, proyectos mineros que deben destrabarse, crecimiento del sector construcción, y gente pujante que aun en la informalidad saca adelante a su familia a pesar de las adversidades. ¿Por qué no seguir la letra de Raphael? ¿Por qué no tener mejores noticias? ¿Por qué buscamos solo lo malo? ¿Por qué no mostramos lo que hace todos los días la empresa privada, los ejecutivos que nos representan en foros internacionales que exhiben con orgullo las bondades del país? ¿Por qué no hacemos en las redes sociales y en los medios de comunicación una tregua y declaramos la semana de las noticias buenas? Creo que si logramos hacerlo, tal vez la gente pueda cantar esa canción de que el Perú es más que todos sus problemas y que “digan lo que digan, es un buen país para vivir”.

