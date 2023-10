Estamos viviendo una etapa de hiperinformación, hipercomunicación e hipersensibilización de mensajes. Las redes sociales, los algoritmos como los de Instagram, Facebook, TikTok, hacen generar cada vez más adictos, porque producen contenidos a medida. Esto es que el algoritmo calcula el tiempo en que uno se detiene a mirar el mensaje y partir de ahí correlaciona que ese mensaje es del gusto de la persona que lo está viendo. A partir de ahí, manda un segundo, tercero o cuarto y va ordenando dentro de las prioridades. Todo esto trae como consecuencia que los tiempos que pasamos en redes sociales se amplíen paulatinamente, que nuestro foco de atención y concentración disminuya considerablemente y hasta el extremo de no poder ver una película sin sentir la tentación de revisar el celular y mirar por si acaso, si hay algo más interesante.

Nuestro foco de atención no solo se ha reducido en lo personal, parejas que salen a cenar y está cada uno respondiendo mensajes o mirando qué hay en redes sociales. Padres que salen para interactuar con los niños y cada niño con un dispositivo móvil en donde ese foco a la interacción familiar se pierde, o personas en el trabajo que pasan en redes y respondiendo el WhatsApp o email y no concentrándose en la tarea que deberían realizar para mejorar la performance del negocio. No estoy diciendo que la gente no esté trabajando, pero claramente la concentración no es la misma.

Las oficinas del futuro también contribuyen a la distracción dada que todos están juntos en una mesa, vs. los cubículos individuales de antaño, que generaban mayor privacidad. Aun cuando estas mesas puedan tener la ventaja de interactuar más cuando hay trabajo en equipo, no lo hacen necesariamente cuando uno necesita concentrarse y crear.

¿Cómo podemos hoy tener un trabajo de concentración desprovisto de distracciones, de manera que las capacidades cognitivas lleguen al límite máximo? Hacerlo crea valor, mejora las habilidades y aumenta la capacidad intelectual.

Carl Jung, médico psiquiatra, construyó una torre de piedra en un paraje boscoso para poder trabajar profundamente en su vida profesional, una tarea que requería tiempo, energía y dinero, ya que debía desplazarse diariamente a su estudio clínico. Los tiempos en la torre lo renovaban. Las aventuras de Tom Sawyer, la escribió Mark Twain en un cobertizo en la granja de Nueva York, donde pasaba los veranos. Su estudio estaba totalmente aislado de la casa principal y la familia debía hacer sonar un cuerno para llamar al escritor a comer.

Es importante aislarnos de todo lo que nos distraiga, si queremos crear y generar un plan que nos ayude a enfrentar mejor 2024, sin celulares o computadoras, una especie de retiro laboral y, por qué no, personal también.