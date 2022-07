Lo que el presidente Pedro Castillo omitió es que para el nivel de precios internacionales que tuvimos –de los metales, por ejemplo–, hemos podido ser el país con una tasa de crecimiento del doble de lo que hemos tenido. El Perú fácilmente pudo crecer el 6% o 7%, pero tuvimos un crecimiento de apenas 3%, y con una tendencia a la baja. El presidente no lo dice, pero el Perú lamentablemente ha sido el país del crecimiento perdido, de la oportunidad perdida. Un discurso bastante anodino en materia económica. No se ha aprovechado del todo la ventana de oportunidad externa y más bien el presidente lo que ha hecho es detener los motores de crecimiento.

Él mismo dice que va a mantener los niveles de inversión, pero eso significa que el crecimiento es nulo. Hay parte de razón en que tenemos una inflación importada por el conflicto bélico, pero lo que el Gobierno debiera hacer, no lo está haciendo. ¿Y qué cosa puede hacer? Darle transferencias de manera oportuna a la gente que está más perjudicada, estos bonos focalizados todavía no llegan; lo segundo es que hay apoyos alimentarios anunciados ya desde hace meses que todavía sigue anunciándolos y no se materializan; hay compra de fertilizantes para evitar que haya problemas de abastecimiento de alimentos que todavía no se logran concretar; y lo más importante, es crear las condiciones para que haya empleo.

El sector minero, por ejemplo, es un sector absolutamente importante en el país que genera empleo no solamente en ese sector sino en toda la economía. Y una omisión grosera en el discurso es respecto a los conflictos sociales en el país justamente en ese sector, que ha parado gran parte de la actividad en el proyecto Las Bambas, Cuajone, y no ha habido ninguna mención. Tampoco ha habido mención a la legislación anti creación de empleo del Ministerio de Trabajo en donde no solamente se ha incrementado el salario mínimo para un sector muy pequeño, sino que se ha rigidizado la legislación para la tercerización y, lo último, se han sacado normas dirigidas a un pequeño segmento para propiciar las huelgas.