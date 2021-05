La violencia terrorista volvió al país y cegó brutalmente la vida de 16 peruanos humildes, dos niños entre ellos.

En el lugar de los hechos aparecieron volantes exigiendo el voto nulo y proclamando: “Fujimori nunca más...”.

La ministra de Defensa prometió capturar a los asesinos mientras sugería “no utilizar esta insania terrorista para efectos de la campaña”. “Por neutralidad política, no podemos hacer ninguna declaración al respecto”, afirmó.

¿Qué hay detrás de estos actos salvajes y repudiables? Ciertamente mucha maldad, pero dígase fuerte y claro, una ideología perversa y equivocada que justifica la muerte violenta para imponer condiciones de vida.

No se trata de hacer política sobre el cadáver de 16 peruanos, pero actos tan infames merecen una reflexión profunda acerca de qué sociedad queremos.

No es elegir entre un modelo económico con mayor o menor intervención del Estado. No se trata de que el país crezca al 6% o entre en recesión, ni de enfoques educativos tradicionales vs. de género. No se trata de gastar 3% o 12% del PBI en salud o educación, ni siquiera de elegir entre agricultura o minería, ni de más o menos flexibilidad laboral.

Todo lo anterior resulta una frivolidad frente al verdadero reto de estas elecciones.

Aquello que los simpatizantes del lápiz consideran un acto repudiable sobre el que “no se debe hacer campaña política” es en realidad un asunto vital , de innegable trascendencia política .

Decidir entre una ideología democrática, dialogante, pacífica y una que utiliza como medio el odio, la división y la barbarie.

¿Transformaremos al país eligiendo un camino de libertad y paz, o vamos a empoderar la violencia , la usurpación y el miedo?

¡Estamos a tiempo!

