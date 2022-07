Fue un mensaje aburridísimo, muy largo, sin ningún tema interesante, sin ninguna agresividad, sin pena ni gloria. Esperaba que el presidente Castillo prefiriese quedar como revolucionario antes que quedar como corrupto, esperaba algún tipo de anuncio impactante sobre la Asamblea Constituyente, sobre algo, pero ha sido un discurso totalmente gris, ha intentado pasar desapercibido, hacerse el muerto un rato, porque se siente acorralado por las denuncias de corrupción y es un mensaje para el olvido en uno de los momentos más duros en la historia reciente del Perú.

Desde el año 2000 no vivíamos en el Perú un momento tan difícil y complicado como país, yo esperaba más tanto del Gobierno como de la oposición, un anuncio desestabilizador –como lo hicieron en el 28 de julio pasado–, y esperaba por parte de la oposición una reacción de rechazo mucho más grande, que no se materializó. Castillo no tiene ningún logro que mostrar, lo único que ha mencionado son situaciones de la administración cotidiana del Estado que no son logros y no tiene que ver con ningún proyecto que haya sacado adelante su gestión, sino los temas del día a día del Estado, y él los ha presentado como logros. La política de este Gobierno desde el primer día ha sido la búsqueda del autoritarismo, promover crisis en Perú para decir que funciona y para decir que tiene que haber una Asamblea Constituyente. ¿Por qué busca la Asamblea? Porque otorga el poder absoluto, ir en contra de la prensa, intervenir o capturar el Congreso de la República, la Contraloría, el Ministerio Público y eso le permite sustraerse de las investigaciones. Entonces es buscar el poder absoluto para que pueda haber corrupción absoluta sin autoridades independientes que lo puedan investigar. El Gobierno está debilitado, acorralado, pero eso no es suficiente para restaurar la normalidad en nuestro país porque tenemos un Congreso muy débil, muy dividido, sin voluntad de ponerle fin a la crisis política y muy pusilánime. Se requiere mucho más para desactivar esta gravísima bomba de tiempo que tenemos en el Perú.