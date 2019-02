Un lorna "referencial"

Comenzó la temporada de caza para encontrar una “lorna” en el partido PPK que distraiga y cargue con la culpa de los aportes irregulares a la campaña presidencial y así que Vizcarra y otros queden limpios. Ayer surgió con fuerza la candidatura de la hermana de Gilbert Violeta para ese fin.

-Con canchita miraré la bronca del judoka Gorriti con el boxeador Rospigliosi. Gorriti atacó a Rospigliosi y otros opinantes por criticar el acuerdo de los fiscales con Odebrecht habiendo trabajado –u ofrecido sus servicios– antes con esta empresa brasileña (no le veo la lógica. Papas con camotes. Una pasada relación con Odebrecht no tiene nada que ver con que no les guste ahora el acuerdo. Y lo digo yo, que mi cabeza rodó precisamente por rechazarles ofertas a los brasileños). Fernando respondió que lo suyo no pasó de una oferta de consultoría a través de otra empresa y en 2009, añadiendo que Gorriti solo podía saber tantos detalles de todos esos contratos y ofertas porque Odebrecht se los había proporcionado ahora, acusándole directamente de jugar en pared con Odebrecht para acallar a los críticos del acuerdo. ¿Qué replicará Gustavo?

Y hablando del IDL, un tremendo revuelo se armó recientemente en las redes por una falta de esta ONG, que para ilustrar la rúbrica del acuerdo de Odebrecht con los fiscales no se les ocurrió más que colgar en su Twitter una vieja foto del brasileño Boleira firmando un documento y con copas de champagne de fondo. Eso movió a una indignada y masiva confusión en las redes, hasta que IDL aclaró el embarre mediante sus amigos de LR. La disculpa fue que la foto es “referencial” (increíblemente, sigue allí colgada). ¡Jua, jua, jua! Como mínimo, metidaza de pata. Como máximo, fake news. Pero como son de izquierda… ¡Hasta se ataca a los que se confundieron!