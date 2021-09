Las elecciones atrás quedaron. Hoy el Perú ya cuenta con un presidente cuya presencia ausente, a la fecha, luego de varias semanas, nos ha regalado tres palabras: contradicción, silencio e incertidumbre.

¿Acaso, alguien le dijo que es una gran estrategia no dar cuenta de sus servicios a nuestro país? Aunque si escuchamos, atentos, es un silencio que dice mucho, y nada alentador; es casi el mismo silencio como cuando, siendo candidato, le preguntaban por el nombre de sus futuros ministros y, claro, no respondía nada, porque, como ya sabemos ahora, no tenía idea o porque nos iba a dar una ingrata sorpresa. El problema es que mientras persisten esas tres palabras se genera un impacto en la economía del país. ¿Será verdad que una prioridad para él es la economía del país?

Sabemos que su sola presencia encendió las alarmas de muchos ciudadanos y empresarios que, al no simpatizar con el entorno y la preparación del actual presidente, quitaron su confianza en el sistema, un sistema que sería manejado por él, al menos, en su rol como presidente. Al ocurrir eso, empezaron los sismos económicos. Movimientos en las acciones, en el tipo de cambio, en los precios, en la inflación y en el crecimiento de la incertidumbre que solo ralentiza el desarrollo de un país.

Se podría decir que estamos en tiempos del boom de los metales, pero los resultados del país no reflejan eso. Solo se habla de un crecimiento del PBI, de un crecimiento a costa de mayores ingresos fiscales y de tomar más deuda cara, y eso de vivir endeudado no suena tan bien. Usted sabe a qué me refiero.

Lo cierto es que si nadie cree que eres digno de confianza, no querrán prestarte dinero, y si lo hacen, te darán tasas altas, te bajarán la calificación crediticia, por lo riesgoso que eres, no querrán avalar tus proyectos, preferirán comprar los productos que vendes, pero a otros, y muchas cosas más, que solo amilanarán tu ánimo, tu bienestar. Si todo eso le pasa a un país, también incluye la amenaza al bienestar de sus ciudadanos.

El país necesita urgente que su representante deje a un lado los argumentos contradictorios, el silencio ensordecedor y la incertidumbre que solo atrasa. Y si queremos que no haya más pobres, ¿por qué parece que hace lo contrario? ¿Cuál es plan? Sería ideal que el representante del Ejecutivo deje el silencio, que escuche realmente dejando de lado su ausencia presidencial y exprese, sin contradicciones, los cómo y los por qué. Quizás así ayude a reducir un poco esta incertidumbre en la que hoy vive el país.

Al cierre de esta edición, el presidente dio su primer mensaje a la nación; sin embargo, no comentó respecto a los cuestionamientos a sus ministros y/o sobre el alto costo de vida. Nos vemos aquí: @lizreyes.prósperos.

