Para que ingrese más dinero al país por tema de impuestos, es necesario que ocurran cosas como las siguientes: generar mayor crecimiento económico, y reducir la informalidad para que esa parte que hoy por hoy no paga impuestos, pero generan ingresos, también contribuya al país. Ese debería ser el foco del gobierno. Sin embargo, hace unos días el ministro de Economía anunció unas medidas para poder generar mayores contribuciones en materia de impuestos, mencionaré algo al respecto.

Habrá nuevos sujetos tributarios. Refiriéndose a los servicios de streaming, como Netflix, y a personas naturales, que usando sus redes hacen publicidad y que a la fecha no pagan impuestos. De igual forma hizo mención acerca de personas que ganen de 300 mil soles a más al año. Se le incrementaría no a todo ese monto, sino al monto que supere dicha cantidad (S/300 mil).

Y fuera del impuesto del que hablaba, dentro de este punto me llamó la atención una frase que dijo y delató su forma de ver las cosas: “...Veo unos carros en la calle, que la verdad, me pican el ojo y me hincan el hígado”. Querido lector, ¿quién puede decir algo así? Pues quién sufre al ver el éxito ajeno y se siente menos valorado, lo cual le produce cierto resentimiento que lo puede llevar a querer que dicha persona se perjudique de alguna manera, para así sentirse aliviado. Algo así como ‘si yo no tengo o yo no puedo, tú tampoco, y si tienes más que yo, entonces debes ser castigado’.

Este pensamiento ha llevado a Latinoamérica a mantenerse atrás de la línea del gran avance. Porque lejos de aprender a admirar y respetar sin sentirse menos, solo toma actitudes como las siguientes:

- Siempre están comparándose con los demás. Si crees que otra persona está mejor que tú en algún o algunos aspectos de la vida, inspírate, motívate, que sea como una luz para seguir adelante. Nadie tiene algo por casualidad siempre hay esfuerzos y sacrificios. Valorar es valorarte.

- Siempre buscar excusas para lo que no puede. Un ejemplo típico es decir ‘no lo hago porque me falta plata o porque me falta esto o lo otro’. Amigo lector, quien no lo hace es porque no le da la gana y quizás es algo inconsciente.

- Siempre transmite sus pensamientos de escasez. Y este punto es el que delató al ministro, sintiendo sensaciones negativas que él traduce diciendo lo del ojo y el hígado. Quienes transmiten estos pensamientos también suelen hablarse mal a sí mismos. Pensamientos que solo llevan a tomar malas decisiones, en vez de ser más abiertos, inteligentes y flexibles. El tema es demasiado largo. He tratado de resumir algo que tenemos que poner en práctica los peruanos, los latinos. Si mejoramos, ayudaremos a que el mundo sea mejor para ti y tus hijos ya que este mundo es el reflejo de todos. Nos vemos en: @dalireyes.prospera





