En el mundo de la política, las promesas hechas frases juegan un rol demasiado importante, y muchas de ellas están relacionadas a la economía, al bolsillo de la población. Gracias a ellas, hoy tenemos un presidente, congresistas, y hasta ministros con acogida de esa misma asociación política.

Muchos pueden olvidar las consecuencias de caer redondos en ellas. La más icónica: “No más pobres en un país rico”. Entre la pandemia que golpeó nuestra economía y, sumado a ello, la incertidumbre electoral, la pobreza en nuestro país se ha incrementado en más de 10 puntos respecto a 2019. Entonces, ¿realmente podemos hablar sin tomar responsabilidad de nuestras promesas, sobre todo cuando nos referimos a un presidente, quien, por cierto, hasta la fecha nos sigue obsequiando incertidumbre?

Dejándonos de rodeos, la pregunta es ¿hay una fecha estimada para que se lleve a cabo las acciones concretas, reales para que se cumpla dicha frase en la que creyeron muchos peruanos? ¿Cuándo aproximadamente? Porque eso inquieta a muchos de los votantes, la ansiedad de ver su economía personal y familiar robustecida, y sus vidas mejoradas, sin goteos, sino con chorros. Porque por el momento, en el tema económico, hemos tenido resultados que hacen que dicha promesa se pierda en el horizonte. Mencionaré cuatro cosas:

-Incremento del riesgo país

-Incremento del precio del dólar

-Incremento de precios de alimentos

-Inflación incrementada para el cierre de mes

Con una economía amenazada, no hay comida, no hay salud, no hay buenas decisiones y seguiremos con un pueblo lleno de malas elecciones, con un país sin el desarrollo que tanto necesitamos para avanzar.

Muchos adeptos a un nuevo gobierno olvidan que el comunismo es un ismo político con consecuencias desastrosas y lamentables, el pensamiento que predomina los lleva a decir promesas basadas en acciones contra valores, pero vuelvo y repito, muchos olvidan o quizás no saben, solo hay que mirar la historia, los mismos rusos comunistas, muchos de ellos, de aquel entonces, admitieron que era envidia la que sentían de países como Alemania, ver ese progreso económico del que ellos carecían, mientras vivían con las promesas mentalizados en un mundo igualitario de fantasía. No es posible que dividan para todos lo mismo; aquellos líderes se quedarían sin soldados, y servidumbre, sin público masivo para llenar los egos, aunque vacíen estómagos.

¿Cuándo veremos ese horizonte donde esté el Perú tan arriba como merece? Y, sobre todo, ¿cómo lo harán posible?

