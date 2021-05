Hoy reflexionaremos sobre nuestra libertad. Y es que muchos sueñan con la libertad financiera y lo cierto es que, bajo este sistema económico en el que vivimos en occidente, se puede generar riqueza. Y claro, el dinero será bueno o malo en la medida de su uso.

En nuestro país, mientras los conglomerados empresariales paguen sus impuestos, reinviertan, generen empleos y sean responsables socialmente o a eso apunten, estarán cumpliendo, eso está bien. De hecho, se conoce que empresas mineras de países como Chile o Australia pagan menos gravamen que en Perú. Aquí esto va de 47% a 52%; es decir 1 de cada 2 soles que generan de sus ventas ¡se les va! Porque, claro, esas son las condiciones en nuestro país.

Hay una regla financiera que funciona para todos, la diré en este ejemplo: si no sabes cómo administrar tus recursos, al final (de 5 años) no tendrás mucho o nada. Entonces, si un país no sabe cómo manejar los recursos que tiene, por más que ingrese más y más dinero seguirá habiendo escasez en los ciudadanos. Ingentes montos de dinero ingresando, haciendo caer tentados a aquellos “sin valores” que nunca en su vida vieron tanto a su disposición.

Hay por ahí quien dice -mientras se llena de joyas- que la pobreza ennoblece, demostrando de esa manera la pobreza moral, mental y humana. Esa es la pobreza que hay que erradicar. Esa que se disfraza de pueblo, de aquel hermano campesino.

Entonces, el primer problema a resolver está en el fondo, si escarbamos encontraremos a “personas”. ¿Qué condiciones deberían cumplir estas personas, para minimizar el riesgo del mal manejo y por ende de más pobreza en el país?

Mínimamente: preparación académica, experiencia, pensamiento de apertura y descentralización, buen entorno, liderazgo, moral y acciones y resultados visibles.

Porque, queridos lectores, en caso contrario ¿a quién le estaríamos entregando el manejo de algo tan valioso como nuestro país? Llenar la nación de practicantes de ideas antisistema nos haría empezar de cero, sacrificando generaciones para que luego terminen dándose cuenta que algo no se hizo bien. Pero para que ocurra ello tus hijos y tu presente serían el precio pagado.

Se trata de un precio demasiado alto porque la libertad en todo sentido, incluyendo la financiera, es un derecho con el que nacimos todos.

