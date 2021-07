Estos tiempos llenos de incertidumbre pueden llenarnos de temor, de angustia, y esto ocurre en el mundo entero, pero si nos enfocamos en América, de sur a norte, con sus excepciones claro está, desde Chile a EE.UU. existen los sismos políticos, económicos, de salud, entre otros.

Cada uno de estos aspectos marcan los comportamientos económicos en cada país, y en cada ciudadano. Cada uno con una historia, una vida, responsabilidades y tareas que debe cumplir.

Si bien es cierto, muchos dicen, no me importa quién gobierne debido a que yo labro mi propia vida, es cierto, pero de alguna manera es influenciado por el macroentorno, por las decisiones que toman aquellos representantes, elegidos o no. Sin ir muy lejos: Chile a punto de darle la espalda al capitalismo, Argentina con una inflación que no deja los dos dígitos, Venezuela llena de rezagos petroleros en sus campos abandonados y con un sueldo mínimo de dos dólares, Bolivia esperando de brazos cruzados las futuras consecuencias económicas del gobierno evomoralista, Brasil que alberga un foro (Sao Paulo) al parecer tan empoderado como izquierdista, Cuba que continúa siendo un pueblo que retrata el desarrollo pero de los años sesenta, con tristes historias de ciudadanos abandonados a su suerte; y para cerrar los ejemplos con una cereza, tenemos a EE.UU. ante tanta emisión de dinero (maquinita) ya tiene al dólar menos fortalecido y a punto de un pronto shock.

Personas en América viviendo sus vidas atentas o no a las decisiones de quiénes gobiernan que de una u otra forma podrían salpicar en cada familia.

Lo único que queda para enfrentar el oleaje económico es mirar nuestras fortalezas, desarrollarlas y mirar el futuro tomando acciones que nos permitan ir construyendo un camino que nos genere cierta tranquilidad, para que nuestras decisiones sí sean las más óptimas.

Solo debemos hacer un alto, y sea la edad que tengas, querido lector, toma acción que te genere una pronta mejora en tu situación económica y bienestar.

Me encuentras en @lizreyes.prosperos.