La pandemia y sus variantes, los enredos políticos y la recuperación de la economía lenta traen de cabeza a varios países de la región. No solo al nuestro; sin ir muy lejos están Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela. Un poco más arriba EE.UU., sí, el mismísimo país poderoso anda en una situación económica poco prometedora para los años que vienen. Sus decisiones los han llevado a una posible pronta crisis, otro estallido, quizás parecido en tamaño a la de 2007 (hipotecas subprime).

En medio de esa incertidumbre local y mundial nos quedan dos opciones: quejarnos o tomar acción. Si nos quejamos, parece que hay varias razones para hacerlo, varias razones para indignarnos, pero es un camino fácil. El problema es que, al hacerlo, nos hacemos más vulnerables al virus o a cualquier otra enfermedad. Esto traería consigo un quiebre en las familias ante una experiencia amarga en todo sentido, moral y económico.

Si tomamos acción, no solo me refiero a emprender una mejor actitud, con mente abierta, dejando ese pensamiento que divide, cuando finalmente todos somos seres humanos y queremos vivir en bienestar. Me refiero también a emprender aquella idea, aquel proyecto de vida, aquel negocio sin utilizar de excusa la falta de dinero.

Es fácil reconocer a personas que no están logrando sentirse bien consigo mismas cuando no toleran ver el brillo de alguien más, cuando viven en el fastidio y enojo constante, cuando ofenden (porque es fácil hacerlo tras perfiles ocultos). Lo que ignoran es que todo ese enojo, ira, fastidio y quejas van contra sí mismos. Es muy lamentable porque eso los aleja de la prosperidad (emocional y material). Es por ello que tomar acción es la opción ineludible. Cuando nuestra mente siente ese entusiasmo por lo que hacemos, nuestro día a día mejora.

El país reactivará su economía con más peruanos en acción. Si tienes un trabajo, a buena hora, porque hay aproximadamente 2 millones de peruanos pateando latas. Si tienes una empresa, hazla más productiva; si tienes un emprendimiento, da lo mejor de ti; si aún no tienes claro lo que quieres emprender, aplaude a quien sí lo tiene, apoya a ese amigo emprendedor. Regálale tu aplauso, llénate de optimismo. De hecho, en los programas que brindo, al lado de especialistas, en Prósperos Latam, siempre hablamos de que la economía es solo un reflejo de ti mismo. El dinero no lo es todo, pero sí que ayuda a ayudar, a mejorar, a crecer, a prosperar.

Recuerda, estos son momentos grises, pero es el momento de tomar acción, llenos de optimismo y fe para reactivar juntos la economía del país.

