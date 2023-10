Ha sido una semana muy movida. Nuestra selección no muestra una forma de juego, logro que ya tenía tras el proceso anterior. Las personas que han crecido dentro del fútbol de alto rendimiento entendemos, aplicando la lógica, que la idea en este nuevo proceso era (o sería) mejorar lo alcanzado en la anterior gestión deportiva. Pero no se percibe nada de eso.

Nuestra selección luce confundida. Esto implica que tenemos mucho por corregir. Necesitamos interpretar que las declaraciones de Juan Reynoso fueron un exabrupto. Porque la confianza se construye con una permanente protección del jugador por parte de su técnico.

Las desafortunadas palabras del técnico generaron un momento desagradable, y naturalmente han saltado las críticas, algunas con mala intención. Lo cierto es que el fútbol no es para gente débil. Si te debilitas por lo acontecido, por un revés, no mereces formar parte de una selección. Primero, toca aceptar que cometiste un error. A partir de allí, tratar de no volver a equivocarte. Nuestro referente, Paolo Guerrero, no debería mostrar esa clase de reacción contra el periodismo. Quiero interpretar que fue su enojo por la derrota contra Argentina lo que gatilló ese desembalse emocional fuera de lugar. Considero importante recordar que Paolo Guerrero, además de futbolista, también es humano. De cara a un mejor futuro, nos queda, ojalá, tomar mejores decisiones.

El problema es que el tiempo sigue corriendo. Y cada vez va dejando de jugar a favor nuestro.