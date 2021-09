Los vuelos domésticos están a tope. No alcanzan las horas para colocar más aviones a destinos locales. Puede sonar a buenas noticias, señal de que la reactivación del turismo va viento en popa. Nada más lejos de la verdad. Estamos a un 35% de lo que eran los vuelos prepandemia. ¿Por qué estamos colapsados? Porque nuestras autoridades aplican las normas de la manera más literal y restrictiva. Acumulando restricción sobre restricción. El resultado: los aforos en aeropuertos se reducen a tal punto que la capacidad de embarcar pasajeros queda muy corta frente a la demanda. Por eso, con solo de vuelos, ya ni aerolíneas ni aeropuertos se dan abasto.

En el resto del mundo, el avance de la vacunación permite que las actividades se retomen –como los viajes–. En Perú, la inmunización progresa pero las medidas sanitarias no se actualizan ni racionalizan. ¿Qué dicen las mejores prácticas internacionales sobre seguridad sanitaria en aeropuertos? Que ampliar aforos es seguro, porque son lugares de paso, no de estadía prolongada. Se puede reducir el distanciamiento en forma prudente, sin riesgos. Además, nuestros aeropuertos tienen terminales pequeñas. No pretendamos que la gente se distancie como si fuera el Campo de Marte. Si queremos reactivar el turismo, el MTC y el Minsa deben seguir las recomendaciones de la OMS. Simplificar las medidas. El turismo necesita reactivarse. El turismo quiere reactivarse. Pero no podemos correr con una pierna amarrada.

Tema aparte. Vemos con suma preocupación lo presentado por el ministro de Trabajo, sobre la tercerización de servicios, entre otros aspectos. El turismo es una industria de picos, con temporadas altas muy marcadas, que se cubren con personal eventual. De aprobarse esas propuestas, el turismo formal desaparecería. Así de grave.

