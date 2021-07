La pandemia significó la peor crisis en la historia del turismo. En Perú se perdieron 1 millón de empleos, solo en nuestro sector. Por lo mismo, impulsar su recuperación es un objetivo no sectorial, sino nacional. Si queremos estar a la altura de este enorme desafío, vamos a requerir una gran capacidad de gestión por parte del Gobierno.

Lamentablemente, vemos con suma preocupación las recientes señales de parte del Ejecutivo. En primer lugar, la estabilidad económica es vital. Necesitamos proyectar eso al mercado. Sin inversión extranjera, el turismo corporativo se viene abajo. Hablamos de un segmento que ocupa 50% de nuestra infraestructura turística y cuyo aporte en divisas es enorme. Estos últimos días no han sido el mejor inicio.

La seguridad es otro aspecto fundamental. El enemigo número 1 que tuvo el turismo ha sido el terrorismo. Nos dejó literalmente en cero. Costó 15 largos años lograr que los extranjeros nos visitaran nuevamente. Debemos ser categóricos en el rechazo a ese flagelo o el mundo lo pensará dos veces antes de elegirnos como destino.

Otro pilar decisivo es la infraestructura. Hay una gran brecha que cerrar. El MTC y el Mincetur son carteras clave. Necesitamos equipos solventes, gente con mucha experiencia, si queremos superar exitosamente los cuellos de botella que frenan el desarrollo del turismo.

Lo mismo aplica para el Mincul. La puesta en valor de nuestros atractivos turísticos requiere un perfil muy especializado. Acá no se trata de simpatías o antipatías, sino de tener o no gente con el perfil adecuado.

Estamos empezando a salir de una terrible crisis. No estamos para hacer experimentos. Ni para echar leña al fuego. Invocamos al Ejecutivo a tomar acciones que generen confianza, no alarma. Hay demasiado por hacer, no perdamos más tiempo.

José Luis Gil