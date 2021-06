En estos días nuestra atención está puesta en la situación política. Es comprensible, pero el árbol no puede hacernos perder de vista el bosque. Hay que mirar más allá. Las autoridades electorales deben culminar su trabajo, pero, mientras tanto, el gran desafío sigue siendo la reactivación. Una tarea que para el turismo es de urgencia extrema.

¿Qué vemos en el horizonte? Por un lado, el mundo está comenzando a viajar. Resulta alentador ver el flujo de turistas que poco a poco llega de EE.UU. y México. Es una vital bocanada de aire para el sector. Otros países emisores seguirán el ejemplo. En paralelo, la vacunación avanza cada vez a mejor ritmo. Nos acercamos a las 200 mil vacunas diarias. Lo que significa que estamos, ahora sí, en la recta final para frenar la pandemia y retornar a la normalidad.

Bajo esa perspectiva, es indispensable no comprometer la recuperación. Hemos vivido una gran polarización que toca desescalar. El turista es muy sensible a la inestabilidad e inseguridad. Nadie quiere viajar a un destino que proyecta conflicto, los turistas buscan paz y tranquilidad. Asimismo, recordemos que los demás países han salido agresivamente a captar visitantes. No podemos ponernos cabe nosotros mismos. Menos tratándose de una industria que prepandemia generaba 1.5 millones de empleos directos e indirectos, en todo el país. La crisis hizo que la mayoría se pierdan, ¡tenemos que redoblar esfuerzos por recuperarlos!

El gobierno que asuma debe darle prioridad al sector. Desarrollar nuestro inmenso potencial, poniendo foco en infraestructura y promoción, continuando lo avanzado en el Plan Nacional de Turismo. Es momento de buscar puntos de encuentro. De trabajar juntos para que el turismo siga generando divisas, puestos de trabajo y convirtiendo al Perú en la potencia mundial que todos soñamos.

