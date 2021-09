En cualquier negocio, si al cliente se la pones difícil, lo pierdes. Sucedió hace unos días, al emitirse el Decreto Supremo que establecía la obligatoriedad de presentar carné de vacunación y prueba PCR para ingresar al Perú. De un plumazo, todas las personas aún no vacunadas (entre ellas los niños), quedaban prohibidas de entrar. Cientos de reservas se cancelaron. Aunque días más tarde se publicó otro decreto enmendando el anterior, el daño ya estaba hecho. El flujo de viajeros desaceleró. Y al turismo que está en UCI, le cortaron por unos días el suministro de oxígeno.

En contraste, Ecuador y Colombia simplifican los requisitos para recibir turistas, con envidiables resultados. Ojo, nadie dice eliminar las restricciones, sino racionalizarlas ¿Por qué pedir exclusivamente prueba PCR, en lugar de dar la opción de PCR o antígenos? Ambas son efectivas, solo que una demora menos y es más económica. Demos alternativas, no ultimatums.

Sin embargo, el mayor absurdo es que a los plenamente vacunados se les siga pidiendo test negativo. En el mundo –y el Perú– hay millones de personas ya inmunizadas y el porcentaje crece diariamente. ¡Implementemos el pasaporte de vacunación! En Inglaterra anunciaron que con dosis completas, no necesitas presentar prueba Covid. Ni bien se comunicó, las reservas para octubre crecieron 200% y se espera que continúen aumentando.

El sector turismo atraviesa gravísimos problemas, pero este en particular puede solucionarse fácilmente. Señor ministro, el gol está servido: Pasaporte de vacunación como único requisito para viajeros inmunizados. Los no vacunados, PCR o antígeno. Seamos simples y claros. No dejemos que los pocos turistas que están viajando, se vayan a los países vecinos porque entrar al Perú es un caos. El turismo lleva demasiado tiempo en UCI, es hora de sacarlo de allí.

