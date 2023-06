Se acercan las Fiestas Patrias, uno de los picos del calendario turístico. En las regiones del centro y sur, las expectativas son muy buenas. En el norte, las cosas podrían afectarse, especialmente en los destinos de playa, por el fenómeno de El Niño y el dengue. El turismo corporativo en Trujillo, Chiclayo y Piura ayudará a que se siga generando movimiento, atenuando un eventual bajón.

A diferencia del primer trimestre, cuando el sur estuvo muy complicado y el norte sacó adelante al sector, ahora se invierten los papeles. Tenemos un sur abierto al 100%, creciendo semana a semana. Incluso la selva sur y Puno, que meses atrás estuvieron completamente frenadas, hoy muestran una franca recuperación. No faltan voces que llaman a nuevos alzamientos, pero no parecen encontrar eco. La población se ha sentido usada y engañada. La parálisis generada por las protestas fue terrible para los bolsillos de la gente. Recién comienzan a recuperarse y no parecen con ganas de retroceder.

Otra buena noticia, el estreno de “Transformers: El despertar de las bestias” ha traído un enorme y positivo revuelo. La reacción de la gente, especialmente en el sur, ha sido espectacular. Multitudes abarrotando los cines, celebrando con inmenso orgullo cada escena donde nuestro Perú brilla en la gran pantalla. En medio de tiempos convulsionados y tanta decepción, esta película nos ha servido para recordar lo maravilloso que es Perú y recobrar el sentido de orgullo. Promperú está sacándole el jugo a esta superproducción, usándola con mucha potencia para promocionar al Perú entre los países emisores. Este esfuerzo debería cosecharse de manera importante en 2024. Entre los países vecinos, es probable que desde el 2do semestre empecemos a sentir los efectos transformadores de Transformers.

Tenemos un panorama favorable. Incluso con situación adversa del norte, vamos camino a alcanzar la meta de 2.2 millones de turistas extranjeros. Pero recordemos que esto sería 50% de la prepandemia. Somos, junto con Venezuela, los únicos países de la región que aún no vuelven a cifras de 2019. Si bien Proinversión está muy enfocado en destrabar proyectos e inversiones y Promperú muy activo impulsando la reactivación, necesitamos que el resto de ministerios tenga ese mismo sentido de urgencia. Sin la acción decidida de Cultura, Vivienda y Transportes, el Mincetur está atado de manos. La plena recuperación del turismo exige sumar esfuerzos. ¡Señores ministros, a poner el hombro!