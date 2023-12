Llegamos a diciembre en medio de un nuevo ciclo de noticias negativas. Sin embargo, desde el turismo hay cosas positivas que destacar. El 30 de noviembre, autoridades regionales, sectoriales y municipales aprobaron por unanimidad incrementar el aforo de Machu Picchu, que se elevará de 4,000 hasta 5,600 visitantes diarios. Más que aumentar, en realidad se está regresando a niveles prepandemia. Es un paso importantísimo. Resultaba utópico hablar de recuperar las cifras si nuestro principal atractivo tenía recortada su capacidad. Se está proponiendo un aforo dinámico, para mantener el promedio de visitas, modulando la afluencia según la demanda. Una medida muy acertada que entrará en vigencia el 1 de enero. Pero no nos engañemos. De poco servirá si se retrocede en la digitalización de la venta de entradas. La ventanilla de Aguas Calientes no es solo arcaica, sino que deja diariamente a cientos de turistas afuera, pese a que sobra aforo. Y, por favor, no caigamos en absurdos como lo planteado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco: sacar cita virtualmente para luego hacer la cola presencial. ¿En serio? ¡Un cuello de botella no es suficiente, así que tengamos dos!

El objetivo no es simplemente volver a los números de 2019, sino crecer. Para ello es imperativo que se implemente el Plan Maestro, como recomienda la Unesco, que incluye centro de visitantes, nuevos caminos Incas, acceso mecanizado, acceso amazónico. Así el aforo podrá incrementarse de forma sostenible, garantizando la preservación de la llaqta. También deberíamos buscar un mejor control de los horarios y zonas de visita. Si el turista permanece el tiempo indicado y transita por donde se debe, la conservación será óptima. Hay soluciones tecnológicas para esto. Otra iniciativa sería dar incentivos a los colegios para que los viajes de estudio no se crucen con las temporadas pico. Esto mediante tarifas súper preferenciales. Un ganar-ganar, donde los padres de familia ahorran y el aforo no colapsa.

Las reservas extranjeras para enero vienen creciendo. La revista Viajes de National Geographic acaba de seleccionar Machu Picchu, el Titicaca, el Amazonas y el Huascarán entre las maravillas naturales de Sudamérica. ¡Los reflectores del mundo están puestos sobre nosotros! No todas son malas noticias. Incluso en medio de la actual coyuntura, hay señales que apuntan a un mejor 2024 para el turismo. Aún hay 1 millón de empleos por recuperar. Los peruanos queremos estabilidad y desarrollo. ¡Estemos todos a la altura de lo que el país necesita!

