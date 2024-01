Desde que el gobierno anunció la venta de boletos a Machu Picchu a través de una moderna plataforma digital, algunos sectores mostraron una oposición recalcitrante. Parecía no interesarles que el sistema anterior fuera un desastre. Tanto antagonismo a una propuesta claramente beneficiosa resulta incomprensible. O, mejor dicho, resultaba incomprensible, porque un reciente destape nos ha dado la explicación. En 2023 hubo miles de boletos fantasmas a Machu Picchu. Es decir, entradas que fueron vendidas pero el dinero nadie sabe dónde está. Hablamos de millones de soles que simplemente se “evaporaron”. Ahora se entiende la desesperación por mantener el statu quo y no soltar la venta directa de entradas. Mucho discurso en “defensa del pueblo”, cuando al final no es amor al chancho sino al chicharrón.

En una demostración de lo poco que les importa el bienestar de aquellos que proclaman defender, tenemos un paro indefinido en Machu Picchu, con el servicio de trenes suspendido. No vamos ni un año desde que las protestas en el sur paralizaran el turismo e inauguráramos el nuevo año bloqueando nuestro principal atractivo. ¿En qué beneficia esto a Cusco? Aquí lo que hay es intereses oscuros. Una plataforma de venta moderna, ágil, transparente, constituye una amenaza para quienes vienen lucrando indebidamente. Con la nueva plataforma, las agencias tendrían que ingresar sus datos, haciendo imposible vender entradas por lo bajo. Por eso los informales se oponen. Con la complicidad de políticos inescrupulosos, que agarran Machu Picchu de piñata con tal de conseguir votos. Demoliendo la imagen del país. Desinformando y engañando a la población con cuentos de privatización. ¡Machu Picchu no se va a privatizar! Simplemente se quiere implementar un sistema amigable, que opere 24/7, que acepte medios de pago electrónicos, que permita optimizar el aforo. El dinero de la venta de tickets seguirá distribuyéndose como corresponde por ley. La Municipalidad no va a perder; al contrario, recibiendo más turistas va a ganar. ¿Protestan porque Joinnus, una empresa peruana, gana un concurso pero callan ante un robo millonario? Por favor.

Mientras hoy en Madrid concluye Fitur, la primera gran feria de turismo del año, donde PromPerú lanzó exitosamente su megacampaña para promocionar el país en el extranjero; simultáneamente, en Cusco, este grupo motivado por intereses subalternos sigue empeñado en sabotear el turismo nacional. ¡No nos dejemos engañar!

