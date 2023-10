El Ministerio de Cultura acaba de dar un anuncio que merece nuestro mayor respaldo. El 100% de entradas a Machu Picchu se venderán a través de una plataforma digital. Decisión muy acertada por parte de la ministra, que impulsará las visitas a nuestra maravilla mundial. Factor clave para la recuperación del sector.

El año pasado, bajo la exministra Betssy Chávez, se determinó de manera populista e irresponsable entregar 1,000 entradas diarias a Aguas Calientes para venta directa. El impacto negativo fue inmediato. Al reducirse la oferta regular, muchos no consiguen ticket y se desaniman de viajar. Otros son atraídos con la engañosa promesa de boletos, pero terminan casi forzados a pernoctar en Aguas Calientes porque, oh sorpresa, solo hay entradas para “mañana o pasado”. Muchos no aceptan quedarse cual rehenes, o simplemente su itinerario no les permite alargar la estadía, así que regresan sin haber pisado Machu Picchu. No sin antes compartir la pésima experiencia vía redes sociales –hay casos de gente muy conectada e influyente, con llegada a miles de personas-. El daño no es solamente a nivel de imagen, sino a nivel de ingresos. Comparando el periodo enero-agosto, las visitas extranjeras a Machu Picchu están al 44.7% vs. prepandemia. El sistema es tan ineficiente que los turistas se quedan afuera ¡a pesar de que hay aforo de sobra! Increíblemente, hay voces que piden que Urubamba también maneje venta directa. O sea, quieren ir de Guatemala a Guatepeor.

Este cambio será tremendamente positivo. La plataforma digital es de primerísimo nivel, la misma que utilizan empresas top. Habría que usarla para Machu Picchu y para todos los atractivos que maneja el Ministerio de Cultura. Ganamos transparencia en la venta, información precisa del número de entradas vendidas, control del origen y destino del dinero. Se evitan colas y abusos de los revendedores. Haciendo la venta más ágil y eficiente, podremos recuperar el volumen de visitas, para beneficio de toda la cadena turística, pero sobre todo de la propia población de Aguas Calientes. La manera de que obtengan mayores ingresos es que Machu Picchu reciba más turistas. Digitalizar la venta de entradas es el primer paso. Pero lo más importante es implementar el plan de reordenamiento de Machu Picchu, que incluye un centro de visitantes, nuevos caminos, acceso mecanizado. Lo que permitirá incrementar las visitas de manera sostenida y sostenible. Esa debería ser la principal demanda de parte de Aguas Calientes, porque les garantiza desarrollo. Lo otro es demagogia pura.

VIDEO RECOMENDADO