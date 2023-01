El sur del Perú ocupa un lugar privilegiado para el turismo. De cada 10 extranjeros que nos visitan, ocho van allá (8.5 para ser exactos). De 4 millones de empleos que genera el sector, el sur concentra 3 millones. Si para el Perú la industria turística es un motor importante, para el sur es importantísimo. En ciudades como Cusco, representa 80% de la economía.

A pesar de los enormes beneficios que trae, parece que el sur no quiere más turismo. Entendemos que la población tenga motivos para protestar, pero no para el feroz vandalismo que ha asolado hoteles, comercios y tomado aeropuertos, paralizando por completo la actividad. No hemos aprendido nada del ‘aimarazo’ de 2011, que ahuyentó a casi todos los operadores turísticos de Puno. ¿Qué buscan, convertirlo en un destino vetado? Y Cusco está siguiéndole los pasos.

Es lamentable que nuestros dos destinos top se vuelvan tierra de nadie. La lista de países que nos ha puesto Travel Warning crece cada día. Esto significará una dramática disminución del flujo de viajeros. Raimondi decía que somos un mendigo sentado en un banco de oro, pero aquí el banco lo están aventando por un precipicio.

Como sector, estamos contra las cuerdas. Solo nos queda dar un giro estratégico y concentrarnos en los circuitos turísticos del centro y norte. Promperú debe promocionar agresivamente Amazonas, Loreto, San Martín, el callejón de Huaylas, la ruta Moche. Contamos con atractivos fabulosos como Caral, Chavín de Huántar, Chan Chan, Túcume, las playas del norte, la selva amazónica. Pero hay que ser realistas, estos destinos no están en el bucket list. Posicionarlos tomará tiempo. Es imprescindible comenzar cuanto antes.

Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ojalá no sea el caso del sur y el turismo, y puedan encontrarse salidas a la crisis, sin vandalismo y sin más muertes que lamentar.