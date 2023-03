Semana Santa es uno de los tres grandes picos –los otros son Año Nuevo y Fiestas Patrias– que hacen buena parte del volumen anual de visitas a nuestros destinos. Por ejemplo, en el caso de Ayacucho, Semana Santa representa el 20% de su flujo turístico. También son muy concurridos el Callejón de Huaylas, Ica, Chanchamayo, Piura, Huancayo. Las expectativas que genera esta temporada son sumamente altas. Más aún cuando el primer pico, Año Nuevo, se perdió debido a las protestas desencadenadas por el golpe de Pedro Castillo. Por lo mismo, una buena Semana Santa es vital para que cientos y miles de albergues, restaurantes, artesanos, taxistas, comercios y guías generen ingresos que les permitan mantenerse a flote, en medio de esta mala racha de sucesivas crisis que vienen golpeando al sector.

Sin embargo, a menos de dos semanas, las reservas están bajas. La explicación, en una palabra, desconocimiento. En los últimos meses, las noticias –primero bloqueos y convulsión social, luego el ciclón Yaku y las inundaciones– han dejado la sensación de que no es viable viajar por el Perú. Es lógico, las imágenes de carreteras tomadas por manifestantes o cubiertas por huaicos se viralizan al instante; en cambio, una vía despejada no es noticia. Muchos no están enterados, pero actualmente el 95% de nuestros destinos, aeropuertos y carreteras se encuentran habilitados. Puno, lamentablemente, sigue cerrado, pero el resto de nuestros atractivos –la Ruta Moche en el norte, la selva central, el circuito sur– se encuentran 100% accesibles y ávidos de recibirnos. ¡El Perú nos espera!

Un tema adicional. Como los últimos meses fueron críticos para el turismo, el gobierno está apoyando a través de la reprogramación de cuotas del crédito Reactiva*. Pero es imprescindible que se mantengan las mismas tasas; de lo contrario, los costos serán inmanejables.

*Aclaración importante, Casa Andina no cuenta actualmente con Reactiva ni se beneficiaría con esta medida.