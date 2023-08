Machu Picchu vuelve a ser noticia. Esta vez no por ser escenario de una superproducción de Hollywood, sino por dar un lamentable espectáculo de colas interminables, turistas frustrados y boletos falsificados. Es de no creer. El turismo ha recibido todos los golpes imaginables: el COVID, el desgobierno de Castillo, huelgas, paros, bloqueos, El Niño, el dengue. Suficiente para aniquilar a cualquier otra industria, pero, contra viento y marea, el sector empieza a recuperarse. Aún lento, apenas 50% de 2019, pero con todas las ganas. Y con un tremendo as bajo la manga: Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo moderno. Sin embargo, en lugar de capitalizar nuestro caballito de batalla, ¿qué hace el Ministerio de Cultura (Mincul)? Reducir el aforo. De 6,000 boletos diarios disponibles en prepandemia, recortaron a 4,000. En realidad, 3,000, si descontamos los tickets que de manera populista asignaron a Machu Picchu Pueblo. La oferta reducida a la mitad. Es como tener a Messi, pero hacerlo jugar medio tiempo nomás.

El Mincul parece vivir de espaldas no solo al turismo, sino al siglo XXI. En la era del dinero electrónico y las plataformas digitales, para comprar entradas uno debe madrugar, hacer cola durante horas, pagar en efectivo, en moneda local y con sencillo, porque no hay vuelto. Es vergonzoso. Lo peor: no es solamente en Machu Picchu, ¡es lo mismo en los demás vestigios arqueológicos! Además de ser un manejo obsoleto e impráctico, carece de toda transparencia, lo que alienta la corrupción. Ya lo estamos viviendo. Boletos que se acaban inexplicablemente. Cifras que no cuadran. Turistas estafados con tickets bamba.

No hay forma suave de decirlo. El Mincul está metiéndole cabe al sector. Hay que tomar al toro por las astas: volver al aforo de 2019, ¿o cómo pretendemos recuperarnos? Dejar sin efecto la fracasada iniciativa de entregar boletos a Machu Picchu Pueblo, que no beneficia ni al pueblo ni al Cusco, sino que, al contrario, deprime el tráfico turístico. También implementar la venta de tickets vía una plataforma electrónica, para que, desde cualquier parte y con cualquier medio de pago moderno, se puedan adquirir entradas. Facilitando el acceso atraeremos más flujo y generaremos más divisas y más trabajo. Por último, debemos iniciar la reorganización de Machu Picchu: construir un acceso mecanizado, edificar el centro de visitantes, ampliar las zonas de visita con nuevos circuitos y accesos. Machu Picchu podría recibir más gente, generar una mejor experiencia y estar mejor preservado. Solo hace falta decisión y coraje.