Este 2023 va a cerrar con 2.4 millones de turistas extranjeros. Esto equivale al 53% de prepandemia. Van casi tres años desde el COVID y aún seguimos rezagados. No hay industria que aguante una desaceleración tan larga. La prioridad en 2024 es dinamizar el sector sí o sí. Debemos aumentar el volumen de turistas extranjeros y nacionales. Para alcanzar ese objetivo, resulta fundamental ampliar nuestra política de cielos abiertos, con el fin de incrementar la conectividad aérea. Simplificando, porque es un tema técnico y complejo que depende de algo llamado “libertades del aire”, una serie de derechos acordados entre países para permitir el paso de aeronaves dentro de un territorio. Dichas libertades regulan desde el derecho de sobrevuelo hasta el transporte de carga o pasajeros. Existen nueve libertades del aire, el Perú tiene cinco. ¿En qué medida nos limita? Por ejemplo, LATAM no puede ir de Santiago a Cusco, recoger pasajeros allí y seguir hacia Arequipa. Se necesita un acuerdo especial para que una aerolínea extranjera conecte dos destinos locales. Tampoco Avianca podría ofrecer Miami - Cusco - Galápagos si es que no se cuenta con la libertad del aire respectiva. Estamos perdiendo la oportunidad de hacer sinergia entre destinos, sobre todo de provincias, para beneficio del turismo doméstico y receptivo. Sin mencionar países cuyas aerolíneas, por falta de convenios, no pueden operar en Perú.

Hay una regla simple: A mayor conectividad, mayor turismo. Más opciones de vuelos y horarios estimulan la competencia entre líneas aéreas. Lo que conduce a precios más accesibles, lo que a su vez repercute en la demanda. Crece el volumen de viajeros, llegan más divisas. Es un círculo virtuoso con el que ganan los turistas, gana el turismo, gana la economía.

Tener menos libertades aéreas puede beneficiar a unas pocas aerolíneas (por lo general las de bandera), pero de lo que se trata es de apuntalar al turismo como industria. ¡No olvidemos que aún falta 1 millón de empleos por recuperar! Se requiere hacer un trabajo estratégico con distintos países para ampliar las libertades aéreas del Perú y continuar abriendo nuestros cielos para que el turismo siga alzando vuelo. ¡Qué mejor forma de empezar 2024 con el pie derecho!

Para finalizar, un excelente noticia. El Ministerio de Cultura anunció que la venta online de entradas a Machu Picchu ya está habilitada y a partir del 20/12 podrán adquirirse para visitas en 2024. Un gran avance, pero aún está pendiente aplicarlo al 100% de tickets.