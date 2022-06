Cuando nuestra computadora no prende, no la tiramos a la basura y compramos otra. Primero, hacemos un diagnóstico para entender qué pasa porque el sistema operativo podría estar mal instalado, tener alguna pieza malograda o estar mal enchufada. La misma lógica debería aplicarse en el debate constitucional, pero ese no es el caso.

Hoy, la mayoría de los partidos peruanos de izquierda insisten en tirar al tacho la actual Constitución por considerarla ilegítima y no solo proponen aventurarse en una Asamblea Constituyente, sino que desde el Congreso impulsan activamente reformas constitucionales sin explicarle a los ciudadanos la urgencia de esos cambios.

Según un informe de Síntesis Consultoría, hasta el 2 de junio se han presentado 134 proyectos de reforma constitucional, de los cuales el 70% fue propuesto por partidos de izquierda (Perú Libre propuso 35). Asimismo, la cuarta parte de las iniciativas busca modificar total o parcialmente el régimen económico.

El gran problema con esto último es que los autores de los proyectos no explican convincentemente porque deberíamos volver a implementar políticas que fracasaron en el pasado como controlar precios, crear empresas estatales, incrementar sin control el tamaño del Estado, etc.

La izquierda peruana falla en una parte de su diagnóstico al ignorar que el actual régimen económico fue vital para el “milagro económico peruano” y no entiende que si la educación o la salud falla en el país es por el pésimo nivel de gestión pública.

No obstante, es evidente que algo tiene que cambiar en nuestra carta magna para que se terminen las constantes crisis políticas. Personalmente, creo que ya es hora de que nuestros ilustres y notables se pongan a debatir y pontificar sobre cuáles son los cambios que necesitamos, para que nos enteremos.