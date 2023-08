A pesar lo que atravesó el Perú el último quinquenio (cinco presidentes, malas leyes, la pandemia, un golpe de Estado, excesivas protestas), la economía peruana sigue siendo de las más sólidas de la región. Las razones que explican este resultado son esencialmente dos: una moneda estable y un bajo nivel de endeudamiento público.

Que nuestra economía sea fuerte no es gracias a nuestros políticos sino a pesar de ellos, ya que el impacto de su incapacidad para manejar el país pudo ser contrarrestada por nuestra política económica, hasta ahora. Sin embargo, que sea resistente, de ninguna manera significa que sea inalcanzable por problemas serios en un futuro quizás no muy lejano.

No me refiero a la inflación, que es casi una enfermedad en remisión. Si el sol es una moneda que mantiene su valor en el tiempo, no se deprecia frente al dólar y es deseada por peruanos y extranjeros, es porque los profesionales que trabajan en el BCRP saben lo que hacen. En eso, estamos en buenas manos.

No obstante, lo que debe preocuparnos es nuestra situación fiscal para los siguientes años. Considerando que recaudaremos menos porque creceremos debajo de nuestro potencial, que nuestro Congreso seguirá promoviendo proyectos que aumenten el gasto y que se vienen problemas serios (El Niño) que nos obligarán a usar el tesoro; es fácil notar que las cuentas no nos van a dar.

La pregunta del millón es si el otrora impecable MEF estará a la altura del reto. No lo sé, pero verlo dinamitar su reputación prometiendo imposibles no da buena espina.