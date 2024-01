El ministro de Trabajo ha anunciado el compromiso de la Presidencia de subir el sueldo mínimo este año. Uno de los argumentos es que la situación económica va a mejorar hacia mediados de año y entonces estarán dadas las condiciones para llevar adelante ese incremento.

La realidad que vive nuestro país es que aproximadamente el 75% de los empleos son informales y el sueldo promedio es cercano al sueldo mínimo. Es decir, la mitad de los peruanos en el mundo informal tiene un sueldo inferior al sueldo mínimo. Además, no tiene ninguna cobertura de seguridad social ni jubilación.

Subir el sueldo mínimo genera una mejora en una franja relativamente limitada de trabajadores del sector formal. Y más bien hace mucho más caro para las pequeñas empresas formalizar a sus trabajadores.

El proyecto lo llevará el ministro al Consejo Nacional del Trabajo, que reúne a los sindicatos y gremios empresariales. Es decir, un consejo que representa solo al 25% de los trabajadores del país: el Consejo Nacional (de los Privilegiados) del Trabajo. Ellos decidirán si se sube el sueldo mínimo o no. Y lo harán pensando en sus trabajadores y no en ese 75% de informales a quienes no representa nadie y nadie se preocupa de ellos.

Este compromiso de la Presidencia, ¿surge de reconocer la realidad “real” de la mayoría de los peruanos? ¿O es, simplemente, un intento de recuperar la aprobación del Gobierno? Todo indica que es lo segundo.

No perdamos tiempo en decisiones que dejan de lado a la mayoría de los peruanos. En CADE Ejecutivos 2023 presentamos una propuesta para reducir la informalidad. Hagamos que eso sea una realidad que de verdad mejora la vida de millones de peruanos. Movámonos hacia una nueva formalidad.





