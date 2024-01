A diferencia de años anteriores, en este inicio de año he percibido un poco más de optimismo en las expresiones de buenos deseos para el 2024. En realidad, no sorprende considerando que los inicios de los años 2021, 22 y 23 fueron nefastos.

Hoy, la inflación ya está casi dentro de rango y las tasas de interés bajando. Pero la economía no se recupera y la inversión privada tampoco. Habrá Niño, pero no tan fuerte. Podría haber cambios ministeriales que podrán contentar a algunos y a otros no. No hubo paros en diciembre, pero la inseguridad sigue terrible. Algunos proyectos importantes empezarán, pero otros no. Y así podemos pasarnos semanas mirando una bola de cristal para entender qué tan optimistas podemos ser.

Para pensar bien cómo enfrentamos el 2024, debemos entender dos cosas fundamentales: la realidad de la mayoría de los peruanos no ha cambiado y el quehacer de los políticos de izquierda tampoco. La mayoría de los peruanos tiene una profunda sensación de abandono y ese es el caldo de cultivo perfecto para la izquierda radical.

En el 2024 seguiremos viviendo una alta inestabilidad política y social. En este contexto, para sacar adelante al país y evitar que vuelva a caer en manos corruptas e inútiles, desde el sector privado, debemos llevar adelante proyectos que mejoren la vida de las personas y de paso podemos reconstruir la confianza de la sociedad en la empresa privada.

Potenciemos nuestro compromiso con el país participando en el cierre de brechas usando Obras por Impuestos, fortalezcamos “Think Tanks” y gremios empresariales, y sumemos esfuerzos con otras organizaciones para que nuestros programas sociales tengan máximo impacto. Juntos podemos cambiar el país. Solos no sirve.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO