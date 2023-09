He quedado muy triste con la partida de ‘Nano’ Guerra García. Lo conocí hace 20 años cuando prestaba consultoría de cultura corporativa para empresas. Su aporte lo tengo muy presente y fue muy valioso para mí y la organización qué yo dirigía en ese momento. Su trabajo en el Congreso fue muy relevante en su búsqueda de estabilidad para el país.

Cuando leí la noticia se me vino a la mente una pregunta que me produce un profundo dolor. Si el primer vicepresidente del Congreso se muere por carencia de atención médica en una de las regiones más grandes del Perú, ¿cuántos compatriotas se mueren por las mismas razones todos los días en nuestro país? No tengo la data, pero estoy seguro de que son muchísimos y una cantidad absolutamente inaceptable.

Algunos dicen que esto es porque no hay recursos. Sin embargo, el presupuesto total del Estado en salud paso de S/20,881 millones en 2019 a S/30,547 millones en 2023. Un incremento del 50%. Es un aumento enorme y, sin embargo, los servicios de salud no han mejorado nada. La anemia sube, no se atiende bien a los niños con cáncer, la tuberculosis sigue igual, la calidad de atención en los hospitales sigue mala y no hay médicos en los centros de salud.

No es un tema de plata, ni de modelo económico. Es el resultado de políticas públicas que no sirven y funcionarios que solo cuidan su puesto de trabajo y no les duele el sufrimiento de las personas, y ministros que no duran más de cinco meses, en promedio, desde 2019. Tenemos un sistema de salud pública incapaz e indolente que debe ser cambiado radicalmente. Siempre me pregunto si a alguien en el Estado le importa esto y pareciera que no.