[OPINIÓN] Juan Fernando Correa: “Seguridad en el Perú”.

La crisis de seguridad que vivimos todos los días va mucho más allá del combate a la delincuencia, al narcotráfico, a la minería ilegal y al terrorismo; que dicho sea de paso es una guerra que estamos perdiendo.

La seguridad abarca todos los aspectos de nuestras vidas… Cada peruana y cada peruano deben tener la seguridad de que no morirán esperando ser atendidos en un hospital. Deben tener la seguridad de que sus hijos vayan al colegio a aprender y no a ser adoctrinados con ideologías políticas. Se deben sentir seguros de tener trabajo para mantener a sus familias… de poder emprender y prosperar.

Deben tener la seguridad de que los impuestos que paga no serán robados o regalados a los amigos del gobierno de turno. Y deben tener la seguridad de que son y serán libres para construir su futuro y no que venga un Estado a decirles cómo debe ser su futuro.

Hoy no podemos ir tranquilos a un paseo, a un cine, a una fiesta, a reunirnos con amigos. Las madres ruegan para que sus hijos vayan y vuelvan sanos y salvos del colegio y que no mueran por balas perdidas o en manos de pandillas y delincuentes, propios o extranjeros.

Pero la verdad es mucho más grave. La clase política ha logrado que usted y todos no tengamos ninguna seguridad de nada.

Nuestro país ha dejado de creer en las instituciones. No creemos en los gobiernos, no creemos en el Congreso, no creemos en el Poder Judicial ni la Fiscalía, no creemos en las autoridades y no creemos en el futuro.

Es indispensable que volvamos a creer, por eso es importante cambiar y romper con esa percepción de que vamos a seguir igual. Si queremos un cambio, no hagamos lo mismo de siempre, solo así nuestro pueblo, volverá a vivir con seguridad en el Perú.

