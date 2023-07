Es claro que tenemos un Estado fallido, pero la pregunta es: ¿Desde cuándo estamos así? ¿Desde hoy? ¿Desde el gobierno de Castillo? ¿Desde Vizcarra? Digamos las cosas como son: tenemos un Estado fallido desde hace más de 25 años, y su principal logro ha sido, sin duda alguna, haber generado pérdida de credibilidad y de confianza en la mayoría de la población. Corrupción, incapacidad, ceguera, intereses políticos e ideológicos y cero gestión.

Arrastramos problemas en salud, en educación, en infraestructura, en productividad, en empleo. Un Estado pesado y lento, un elefante en lugar de una gacela ágil y veloz. Un Estado que no es amigo de los ciudadanos y mucho menos de los emprendedores. Un Estado que persigue en lugar de apoyar y capacitar. Un Estado que denomina a la ciudadanía: “los administrados”.

Ese Estado fallido debe dejar de existir y convertirse en un Estado eficiente, que sea solucionador de problemas y cuyas autoridades entiendan que no son los jefes, sino los empleados de la ciudadanía, que se vean obligados a cumplir las metas por las que fueron electos.

Y después nos preguntamos ¿por qué, los peruanos quieren que se vayan todos? No nos podemos seguir conformando, no podemos seguir haciendo lo mismo, no podemos seguir siendo “los administrados”.

Es indispensable que el peruano sienta que las cosas pueden cambiar, que la clase política puede cambiar, y que la verdad le gane la batalla a la mentira. Tenemos que cerrar esta etapa de más de 25 años de estado fallido y pasar a una nueva etapa, una que le permita a cada peruano volver a creer en un Perú con un futuro brillante. Depende de cada unos de nosotros.