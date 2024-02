Nuestro país podría ser el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer o, mejor dicho, lo que no se debe volver a hacer. Esta semana los peruanos nos enteramos de que en las próximas elecciones tendremos 36 partidos políticos inscritos. Esto significa, 36 errores, 36 futuras vacancias y 36 posibilidades de tener un próximo presidente con un muy bajo porcentaje de votación.

Sin duda, la clase política no ha aprendido nada y lo que es peor, no ha entendido nada sobre lo que piensan y quieren los peruanos en todo el país: una nueva alternativa que cambie la forma de hacer política y que ponga el foco en solucionar los problemas de nuestros ciudadanos, más allá de cualquier ideología.

Sin embargo, el sistema pretende permitir este verdadero arroz con mango para definir el futuro del Perú. Si queremos eliminar la corrupción, no podemos tener 36 partidos en pugna. Si queremos enfrentar a la delincuencia y al crimen organizado, no podemos tener 36 candidatos. Si queremos reactivar la economía, volver a creer y volver a crecer, no podemos tener 36 posibles presidentes.

Eso no es buena democracia, es mostrar ambición pura, generar confusión, inestabilidad y permitir que cualquier incapaz llegue a Palacio de Gobierno.

El Perú necesita un cambio de ciclo. Crear un nuevo país con un líder que no tenga que “negociar bajo la mesa” es lo que se debe hacer. Un líder capaz, valiente, profesional acreditado, que deje de hacer lo políticamente correcto y se dedique a hacer solo lo correcto pensando en recuperar el progreso y bienestar del país. El Perú, ya no necesita y no quiere más de esos ambiciosos caudillos políticos. Pero parece que no aprendimos nada.

