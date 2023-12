Esta semana una coalición ciudadana hizo una declaración de la grave situación que vive el país y de la necesidad de lograr “un consenso para una salida pacífica y constitucional o por el adelanto de elecciones generales”. ¿Para qué? “Para ir hacia un período de transición con un plan concreto consensuado para la gobernabilidad democrática y la urgente reactivación económica”. Expresan también que nos administra una clase política nefasta y corrupta.

Esta declaración me dejó pensando. En primer lugar, muchos de los nombres involucrados han sido ministros, congresistas o miembros de partidos políticos. ¿Piensan ellos que esa clase política “nefasta y corrupta” solo existe en este gobierno y no estuvo presente en los gobiernos de los últimos cinco años? ¿Piensan tal vez que ellos sí pueden recuperar la confianza perdida de la mayoría de los peruanos? ¿Piensan de verdad que van a lograr elaborar “juntos” una renovada visión colectiva?

Buscan una salida pacífica y constitucional… ¿Para salir de qué? ¿De esta clase política “nefasta y corrupta” o salir de este gobierno y Congreso? Hablan de adelanto de elecciones, así que todo indica que en realidad eso es lo que los mueve. ¿Por qué los mueve? ¿Piensan que la vida de los peruanos va a mejorar si hacemos adelanto de elecciones? ¿Habrá más inversión y trabajo? ¿O será que los motiva recuperar el poder?

El país está en una situación crítica; lo sabemos. Y eso hace que los peruanos no confiemos en los políticos tradicionales y la confianza no será recuperada con manifiestos como estos que solo generan más desconfianza y división. La confianza solo será recuperada resolviendo los problemas del país con hechos, no con palabras.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.