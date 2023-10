Un buen amigo, miembro de una asociación empresarial conformada por unas 60 empresas de distintos tamaños, me contó que entre todas esas empresas hacían casi 200 proyectos de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. No me sorprendió el comentario, porque todos sabemos la enorme cantidad de iniciativas positivas que llevan adelante las empresas en el Perú.

Todos los años vemos múltiples premiaciones a todo tipo de iniciativas muy motivadoras y lindas. Y esto no es nuevo. Viene de hace muchos años y cada vez se hacen más proyectos. En el sector empresarial nos motivamos mucho con eso. Haciendo una matemática simple, se podría estimar que llevamos adelante unas diez mil iniciativas de sostenibilidad y responsabilidad social. ¡Qué lindas fotos muestran los promotores de esas iniciativas cuando reciben su premio!

Eso suena bien, pero no tiene impacto en la vida de las personas. Múltiples encuestas muestran que menos del 30% de la población confía en la empresa privada. De esos la mayoría son sus trabajadores. Más de 90% de las personas que no tienen vinculación con la empresa privada, no confía en ella y la perciben como abusiva e indolente a sus problemas. La pobreza y el abandono del estado agrava esta percepción y genera más atractivo a las ideas radicales que buscan destruir nuestro modelo económico.

Todo lo que hacemos está diluido y disperso. Solo podremos cambiar la percepción de las personas uniendo esfuerzos para ejecutar iniciativas que de verdad tengan impacto en todo el país. Los ODS son una dispersión más. Pongamos foco en pocos temas y demos premios solo a acciones que impactan por lo menos a un millón de personas. Esa foto sí vale la pena.