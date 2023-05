La semana pasada conté una experiencia de tamizaje de anemia en Cañete con los hijos de los trabajadores de varias empresas formales. Fue muy impresionante el interés y agradecimiento de las madres que participaron.

¿Por qué estas madres de familia estuvieron tan agradecidas de que las empresas les hayan dado esta oportunidad de conocer si su hijo(a) tenía anemia o no y qué hacer al respecto? Las madres, en su gran mayoría, han escuchado sobre la anemia y saben que es un problema que no quieren tener en casa. El agradecimiento viene simplemente porque nunca han tenido un acercamiento efectivo desde el sector público.

La gran mayoría de peruanos siente que el Estado no les da nada y les cobra impuestos. Todos pagamos IGV e ISC. Si tienen que ir a un hospital por una emergencia, no exigen atención rápida, porque si lo hacen, los empleados los desprecian. Para matricular a sus hijos en un colegio estatal, muchas veces los padres se tienen que amanecer. ¡Y aquí, no pasa nada!

En las regiones los problemas son mayores, a pesar de que algunas tienen recursos enormes gracias al canon minero. La realidad es que la regionalización ha sido un desastre y solo es apoyada por los políticos que la aprovechan para sus propios intereses.

Esto debe cambiar. Para empezar, apoyo la propuesta de Fernando Cilloniz de crear ANA (Autoridad Nacional Autónoma) para Salud y Educación. La salud y la educación de los peruanos no debe estar en manos de funcionarios incapaces que cambian cada cuatro años y se dedican a satisfacer sus intereses personales. Debe estar en manos de los mejores profesionales del país. ¡Como en el BCR! ¿Quién se puede oponer a esto? Qué levante la mano.

