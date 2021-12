El año que termina nos muestra, a la luz de los hechos, la enorme telaraña criminal que parece rodear al presidente Pedro Castillo. El titular de El Comercio del 25 de diciembre deja claro que “El Ejecutivo acumuló 87 escándalos en 5 meses” a razón de 1 por cada dos días. Así las cosas, y haciendo números, para fines de 2022 la “arácnida” tendencia sería de 1,044 casos (actos de corrupción o criminales) que, indudablemente, alientan con urgencia cualquier método constitucional del recorte del mandato presidencial.

Sumado a lo anterior, vemos con indignación el triste papel del Ministerio Público y Zoraida Ávalos, quienes, con inusual parsimonia, parecen no visualizar los delitos en las acciones de los actores palaciegos, poniéndose de perfil ante la danza de millones en turbios negocios petroleros y de construcción (Puente Tarata), las presiones en las FF.AA. y la PNP, entre otros hechos que el presidente oculta con todo entusiasmo y poder.

Quienes provenimos de la exPIP, recordamos la capacidad investigativa, probatoria y la eficacia operativa para procesar hechos criminales, capturando a los delincuentes y poniéndolos a disposición de la justicia, que, ante los hechos y evidencias que hemos visto, los implicados hace rato que hubieran sido intervenidos y puestos a disposición de un juez. La renuencia de la Fiscalía en reconocer que la ciencia policial tiene más de 100 años de experiencia acumulada, forma parte de la estrategia de sus promotores políticos para menoscabar la labor policial en el campo de la investigación y actuar con extrañas conveniencias.

Por eso, necesitamos fortalecer la capacidad investigativa de la Policía Nacional y romper paradigmas impuestos por la progresía al servicio del gobierno radical de turno, que ha relativizado el poder de la Policía y legitimado la grita y la turba callejera, que actúa como gozne de un socialismo para el que no le fueron concedido los votos. Ayer fuimos obligados a pagar indemnizaciones indignantes a los terroristas; hoy indemnizamos por decreto a los violentistas. Increíble.

El manto oscuro que se cierne sobre el país se agudizará por la lucha por el poder de quienes no merecen tenerlo y trabajan estratégicamente para atornillarse más y llevar adelante una agenda de izquierda radical y corrupta.

Por eso, basta ya de medias tintas creyendo que usurpadores necesitan tiempo y oportunidades para “cambiar” de posición. La vacancia no “desestabiliza” porque el país ya es inestable. Queda poco tiempo y oportunidades para los demócratas. Cada día que pasa se posicionan con más fuerza, en esta etapa de “implementación del poder”, que no debemos dejar de mirar. No olvidemosque jamás en una batalla podemos darnos el lujo de dar “oportunidades” al enemigo, ¡Jamás! Desde esta trinchera deseamos que el año 2022 venga con la vacancia, renuncia o suspensión bajo el brazo, por el bien de todos. ¡Sí se puede!

