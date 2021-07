Ayer juramentó Pedro Castillo como presidente del Perú luego de una campaña accidentada y que contó con el papel dinámico de algunos aliados estratégicos recientes y el sigiloso papel de la extrema izquierda, que lo catapultó, entre ellos, el omnipresente Vladimir Cerrón. El primer objetivo se ha cumplido: tomar el poder (¿para siempre?, veremos).

En el discurso presidencial resaltaron las promesas económicas (7 mil millones aprox.), la nueva Constitución, la consolidación de las rondas campesinas y algunos gestos innecesarios, como el cambiar de sede de Palacio de Gobierno.

Respecto de las rondas campesinas, en efecto, detrás de la frase “debemos expandir el sistema de las rondas” y otras sobre el tema, se escondería la verdadera estrategia, la de construir una fuerza paralela de seguridad que en corto tiempo desarrolle, inclusive por “necesidad”, actividades de inteligencia que luego rebasaría a la Policía Nacional del Perú y a las FF.AA. Realmente espero estar equivocado.

A todas luces, la propuesta presidencial es errónea por donde se le mire. En principio, ya existen por más de 20 años los Comités de Seguridad Ciudadana que la Policía Nacional controla, dirige y supervisa. En segundo lugar, las rondas campesinas fueron creadas específicamente para contener al terrorismo, tarea que ya cumplieron en su momento y están focalizadas en Cajamarca.

Las autoridades en los últimos años han sido renuentes a otorgarles poder, autonomía o recursos, debido a diversas denuncias sobre “castigos” físicos con el pretexto de ser “ancestrales”, intervención fuera de la ley en temas como mineras, y su participación, incluso, en conflictos sociales. Corresponde reestructurarlas para corregir las desviaciones y convertirlas en los Comités de Seguridad Ciudadana a cargo de la Policía Nacional.

La lucha contra la criminalidad es solo una de las 10 amenazas a la seguridad interna del país, como son la corrupción, narcotráfico, terrorismo, el crimen organizado, delitos ecológicos e informáticos, entre otros, que requieren de experiencia y estrategias muy elaboradas, con participación del sistema de inteligencia y la actividad operativa de la Policía Nacional. El complemento perfecto habría sido que el presidente anuncie un shock de inversiones para inteligencia, criminalística y el cambio del Código Procesal Penal, así como el fortalecimiento institucional, reintegrando a los 18 generales PNP injustamente defenestrados en el gobierno de Francisco Sagasti en 2020.

Las rondas campesinas no resolverán el problema nacional de inseguridad; por el contrario, podrían agravarse los eventos de violencia contra los propios ciudadanos que con buenas intenciones creen que podrán enfrentar la desafiante evolución de la criminalidad. Instigar de esta manera a las rondas campesinas por desconocimiento y para quedar bien con sus coterráneos no le hace bien al país. No juguemos a la “ronda” (campesina), presidente.